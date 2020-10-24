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    棲地遭破壞 智利瀕危水蛙獲救後成功繁衍200後代

    2019年有14隻極度瀕危的「洛阿水蛙」被發現困在智利卡拉馬市外的泥窪中，所幸獲得救援，現在動物園內成功繁衍。（法新社）

    2019年有14隻極度瀕危的「洛阿水蛙」被發現困在智利卡拉馬市外的泥窪中，所幸獲得救援，現在動物園內成功繁衍。（法新社）

    2020/10/24 12:44

    〔即時新聞／綜合報導〕2019年有14隻極度瀕危的「洛阿水蛙（Loa water frogs）」被發現困在智利卡拉馬市（Calama）外的泥窪中，所幸牠們被及時發現，被空運送到智利首都聖地亞哥的動物園，由兩棲動物學家接手照顧，其中12隻成功存活；本月初迎來喜訊，這群獲救水蛙成功在園內繁衍，產下200個後代。

    根據《BBC》報導，爬蟲學家查里爾（Andrés Charrier）去年在卡拉馬市外的已經乾枯的溪流中找到了這群脫水又營養不良的落難蛙；該地是洛阿水蛙唯一的棲地，但近年受到採礦、農業和房地產開發影響，當地水源遭非法取用，嚴重威脅到水蛙的生存環境，經過評估後，專家決定將這些水蛙送至1500公里外的聖地亞哥，讓國家動物園接手照顧牠們。

    這樁救援難度不小，園方必須複製棲地的水質條件及生存環境才能讓這些水蛙在良好條件下生存、最後12隻水蛙成功恢復健康，此事甚至引起好萊塢巨星李奧納多（Leonardo DiCaprio）的關注，而園方在本月初傳來喜訊，表示這群水蛙在園內成功繁殖，目前已產下200個後代。

    對洛阿水蛙有所鑽研的專家羅伯斯（Gabriel Lobos）指出，接下來的挑戰是要恢復這些水蛙的原生棲地，使其達到可讓水蛙野放的條件。

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