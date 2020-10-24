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    川粉快衝！川普私人直升機出售中 預估售價曝光

    川普的其中一架私人「S-76B」直升機近期出售。（法新社）

    川普的其中一架私人「S-76B」直升機近期出售。（法新社）

    2020/10/24 12:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在上任前就擁有多架私人直升機，其中一架曾多次陪川普在真人秀節目《誰是接班人》中亮相的「S-76B」直升機已被川普集團放在「Aero Asset 」、「Controller」等平台出售，雖採競標拍賣，但根據直升機評估公司「Helivalue」過去對類似機型的估價紀錄，預計價格落在40萬至95萬美元（約台幣1千1百萬至2千7百萬元）之間，這是未考慮川普「總統光環」時的售價。

    綜合媒體報導，川普共擁有1架波音757客機、1架私人噴射客機，還有3架「塞考斯基S-76B」（Sikorsky S-76B）直升機，機身兩側皆印有「TRUMP」字樣。此次售出的直升機是於1989年製造、編號為「N76DT」，曾多次在川普主持的真人秀節目《誰是接班人》中亮相，川普還曾乘坐這架直升機去參加2016年在克利夫蘭舉行的共和黨大會，見證川普成為該黨總統候選人的歷史性一刻。

    消息一出，引發美國民眾熱議，而川普的兒子艾瑞克（Eric Trump）已證實此一消息，並表示因父親在當選總統後，基於安全考量改使用總統專用直升機，由於直升機的使用頻率降低，才決定出售。

    根據直升機評估公司「Helivalue」過去對類似機型的估價紀錄，預計價格落在40萬至95萬美元（約台幣1千1百萬至2千7百萬元）之間，而《紐約時報》也曾在2016年預估這架直升機應值87.5萬美元（約台幣2千5百萬元），但加上川普的「總統光環」，售價可能遠高於此。據悉，「S-76B」屬於安全度相當高的型號，也是多國元首、名人的首選。

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