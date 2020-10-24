為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    聯合國推動會談 利比亞兩軍簽永久停火協議

    利比亞內戰多年，政府軍代表阿布沙馬（右二）和國民軍代表亞曼米（左二）23日在聯合國協調下簽署「永久停火協議」。（歐新社）

    利比亞內戰多年，政府軍代表阿布沙馬（右二）和國民軍代表亞曼米（左二）23日在聯合國協調下簽署「永久停火協議」。（歐新社）

    2020/10/24 12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕利比亞內戰多年，兩軍代表團在聯合國進行5天的會談後，當地時間23日簽署「永久停火協議」，被認為是結束多年動盪和流血衝突的歷史性時刻。

    綜合外媒報導，聯合國承認的利比亞政府軍（GNA）和軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）的國民軍（LNA）雙方在8月分別宣布停止敵對行動後，利比亞和平露出曙光。本週經由聯合國協助舉辦會談，兩軍代表團共同簽署歷史性的停火協議。

    政府軍代表團團長阿布沙馬（Ahmed Ali Abushahma）表示，利比亞已遭受足夠的苦難、分裂和血淚，利比亞人應該團結一致，重新建立一個團結、穩定的國家。國民軍的亞曼米（Emrajaa Amhimmid Mohamad al-Amami）則提到，兩軍已實現所有利比亞人的期待，傳播和平與安全，讓民眾再次有國家的感覺。

    聯合國特使威廉姆斯（Stephanie Williams）表示，「今日對利比亞人民來說是美好的一天」，利比亞兩軍代表團簽署一項「在全國範圍內完整的永久停火協議」，相關內容立即生效。威廉姆斯提到，雙方同意前線所有軍事單位和武裝團體應返回營地，僱傭軍和外國戰鬥人員則必須在3個月內離開利比亞的陸海空。

    美國駐利比亞大使館對協議表示歡迎，並敦促所有外國駐軍撤離，美國使館指出，這項協議正朝著「降低衝突、穩定和撤離外國軍」等共同利益邁出重要的一步。同時也呼籲，內部和外部行為者支持協議「確實執行」。

    利比亞自2011年推翻獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）以來，國家受武裝團體控制，被派系衝突所擾。部分人士則警告，利比亞應採取措施，防止有心人士破壞協議，再次傷害飽受戰亂的國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    利比亞若恢復產油 國際油價料再次承壓
    2020/09/23 17:07

    利比亞若恢復產油 國際油價料再次承壓
    利比亞和平有望 俄國與土耳其即將達成停火協議
    2020/09/17 09:52

    利比亞和平有望 俄國與土耳其即將達成停火協議

    最後1字頭 「水澍之間」熱銷8成
    利比亞兩軍宣布停火 計畫重新選舉
    2020/08/22 14:37

    利比亞兩軍宣布停火 計畫重新選舉
    多國干預利比亞內戰 徳義法：考慮制裁違反武器禁運國
    2020/07/19 16:10

    多國干預利比亞內戰 徳義法：考慮制裁違反武器禁運國

    平平都是33%公設 大基地價值有感升級
    國際今日熱門
    南韓外交單位再爆爭議 駐西雅圖副領事暴罵下屬還稱「想吃人肉」
    2020/10/23 14:49

    南韓外交單位再爆爭議 駐西雅圖副領事暴罵下屬還稱「想吃人肉」

    研發出狀況？ 中專家鬆口國產疫苗非絕對安全 籲一般人「暫不必接種」
    2020/10/23 12:51

    研發出狀況？ 中專家鬆口國產疫苗非絕對安全 籲一般人「暫不必接種」

    黨慶也沒現身！金正恩夫人消失9月 北韓民間瘋傳3原因
    2020/10/23 13:37

    黨慶也沒現身！金正恩夫人消失9月 北韓民間瘋傳3原因

    南韓流感疫苗接種已36死 政府今討論是否繼續施打
    2020/10/23 15:20

    南韓流感疫苗接種已36死 政府今討論是否繼續施打

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播