聯合國推動會談 利比亞兩軍簽永久停火協議

利比亞內戰多年，政府軍代表阿布沙馬（右二）和國民軍代表亞曼米（左二）23日在聯合國協調下簽署「永久停火協議」。（歐新社）

2020/10/24 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕利比亞內戰多年，兩軍代表團在聯合國進行5天的會談後，當地時間23日簽署「永久停火協議」，被認為是結束多年動盪和流血衝突的歷史性時刻。

綜合外媒報導，聯合國承認的利比亞政府軍（GNA）和軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）的國民軍（LNA）雙方在8月分別宣布停止敵對行動後，利比亞和平露出曙光。本週經由聯合國協助舉辦會談，兩軍代表團共同簽署歷史性的停火協議。

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政府軍代表團團長阿布沙馬（Ahmed Ali Abushahma）表示，利比亞已遭受足夠的苦難、分裂和血淚，利比亞人應該團結一致，重新建立一個團結、穩定的國家。國民軍的亞曼米（Emrajaa Amhimmid Mohamad al-Amami）則提到，兩軍已實現所有利比亞人的期待，傳播和平與安全，讓民眾再次有國家的感覺。

聯合國特使威廉姆斯（Stephanie Williams）表示，「今日對利比亞人民來說是美好的一天」，利比亞兩軍代表團簽署一項「在全國範圍內完整的永久停火協議」，相關內容立即生效。威廉姆斯提到，雙方同意前線所有軍事單位和武裝團體應返回營地，僱傭軍和外國戰鬥人員則必須在3個月內離開利比亞的陸海空。

美國駐利比亞大使館對協議表示歡迎，並敦促所有外國駐軍撤離，美國使館指出，這項協議正朝著「降低衝突、穩定和撤離外國軍」等共同利益邁出重要的一步。同時也呼籲，內部和外部行為者支持協議「確實執行」。

利比亞自2011年推翻獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）以來，國家受武裝團體控制，被派系衝突所擾。部分人士則警告，利比亞應採取措施，防止有心人士破壞協議，再次傷害飽受戰亂的國家。

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