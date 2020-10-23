軍情動態》總飛行時數近百萬！美軍AH-1W直升機全面退役

美國海軍陸戰隊的AH-1W「超級眼鏡蛇」直升機在服役34年、機隊飛行總時數將近百萬後，由輕型攻擊直升機第773中隊副中隊長丹尼爾中校和飛官理察森少校於上週完成最後一次的飛行，正式退役。圖為我國陸軍AH-1W。（資料照）

2020/10/23 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊的AH-1W「超級眼鏡蛇」直升機在服役34年、機隊飛行總時數將近百萬後，由輕型攻擊直升機第773中隊副中隊長丹尼爾中校（Charles Daniel）和飛官理察森少校（Patrick Richardson）於上週完成最後一次的飛行，正式退役。

根據美國軍事新聞網站《Military.com》報導，美國陸戰隊隸屬輕型攻擊直升機第773中隊的AH-1W「超級眼鏡蛇」直升機，上週由副中隊長丹尼爾中校和飛官理察森少校由紐奧良海軍航空站聯合儲備基地起飛，完成最後一架的「最後飛行」。

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理察森少校表示，能夠接下最後一次飛行對他來說非常榮譽，沒想過自己能夠擔負如此大任，接下來他將繼續在陸戰隊換飛更加先進的AH-1Z蝰蛇直升機；丹尼爾中校則表示，在這架飛機上有很多美好的回憶，而自己的職業生涯也將隨著AH-1W的退役，畫下句點。

美國海軍陸戰隊完成AH-1W的退役後，下一架要退役的為AV-8B戰機，將由F-35B匿蹤戰機取代其作業，而CH-53E運輸直升機也將在CH-53K直升機服役後退役。

美國海軍陸戰隊1986年開始接收AH-1W，並在世界各地執行重要的作戰任務，服役的34個年頭中，機隊總飛行時數超過93.3萬小時，我國陸軍則在1997年接收完畢並成軍，目前仍在服役中。

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