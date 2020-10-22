外企撤出 中國在越南邊境築牆防自家人外逃

中國國家主席習近平10月14日在廣東出席深圳經濟特區成立40週年慶祝活動。（美聯社）

2020/10/22 22:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕自由亞洲電台22日報導，由於許多外資企業撤離中國，轉進東南亞國家，吸引大批中國民眾，近日就有大批高科技技術人員湧入越南工作，為此，中國正在中越邊境興建高達2公尺的圍牆，防止外逃。

報導指出，近期近千人應聘到越南的中國、台灣企業，從事高科技技術工作；美國推特帳號「紅朝末年觀察CCPEndObserver」、「財經冷眼」等自媒體發布的影片，指出20日在中越邊境鎮南關，一天之內就有900人出境到越南。

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網友披露中國政府正在中越邊境修建高逾2公尺的圍牆，整條邊境都將興建這樣的高牆，「據說是為了防止國人出逃」。網路上流傳的一段影片顯示施工中的鋼筋混凝土圍牆和一些水泥樁豎立在山坡上。

一名廣西省南寧陳姓商人說，隨著大量外資企業撤離中國，最近也有不少中資企業為了成本問題而將工廠遷到越南，在徵人時開出與在中國國內一樣、甚至更高的薪資水準，「只要你能到越南」。

網友揶揄，「難怪中越邊境這麼急著建牆，原來是為了防止『牆國』韭菜不慎『誤入歧途』，受自由民主之苦，卻讓當官的把老婆孩子小金庫送出去。這就是『讓領導先走』」。還有人說，「美國建牆是防止你進，中共建牆是防止你逃！」

9月間停泊在深圳前海蛇口自貿區港口的貨輪。（路透）

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