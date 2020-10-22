武肺加劇飢餓問題 委內瑞拉首都近75％居民飲食量少於2019年

委國反對黨議員認為馬杜羅（見圖）政府未提供充足的支持政策，導致武肺疫情和防疫衝擊嚴重影響委國國民。（法新社）

2020/10/22 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，嚴重衝擊多洲民生經濟；疫情尤其嚴重的美洲中，南美國家委內瑞拉反對黨議員在當地時間週三發布一項調查，數據顯示，首都加拉加斯（Caracas）有75%民眾在疫情期間吃到的食物較2019年12月來得少，顯示疫情加劇了當地既存的飢餓問題。

根據《路透》報導，為因應疫情，委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政府在3月實施了嚴格的防疫隔離政策，使多數企業進入長達數月的停業；儘管如此，疫情仍在當地造成影響，據報，委國累計確診數達到約8萬7千例，累計死亡數達700多例。

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委國反對黨議員在本月12日至14日間針對首都950名受訪者進行電話調查，結果發現，共有73.9%民眾減少購買牛肉和雞肉，而82.3%民眾表示他們的收入不足以為家人購買食物；對此，反對黨議員瓜拉（Jose Guerra）評論認為，由於政府缺乏相關政策支持，導致武漢肺炎疫情和防疫政策在委國造成的影響遠比其他國家明顯得多。

針對此資訊，委國相關單位尚未發表評論。據本報先前報導，委國近年因經濟政策失誤、政局混亂等因素導致通貨膨脹，疫情爆發後情況更加惡化，今年5月統計數字顯示，過去1年來，委國通貨膨脹率高達3684%，傳出委國當局將印製面額10萬元的鈔票；有經濟學者預估，現委國內部早已對政府發行鈔票失去信任，國內至少有60%的交易透過美金進行。

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