400億爛尾樓還在 貴州又有窮縣花3.8億建苗族女神像遭轟

中國貴州省貧困縣耗費鉅資打造苗族女神仰阿莎雕像，挨批大白象工程。（取自人民視覺網站）

2020/10/22 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府聲稱今年底要完成全面脫貧任務，但各地政府濫用公帑的行徑不斷曝光，包括曾被列為貧困縣的貴州省劍河縣，耗資8600萬人民幣（約3.8億台幣）興建高達88公尺的全球最大苗族女神雕像「仰阿莎」，引發各界抨擊。官方回應，已暫停建設雕像的附屬設施。

中國媒體報導，劍河縣於2016年11月開始興建仰阿莎女神雕像，2017年7月完工，雕像材質為不銹鋼，其中底座高22公尺，雕像身高66公尺，耗資8600萬人民幣。劍河縣曾為國家級貧困縣，2020年3月才從貧困縣中除名。由於劍河在建造女神像期間仍被列為貧困縣，網友怒批根本就是為了體驗「世界第一」的優越感，不惜勞民傷財的「大白象工程」，質疑當地政府耗費鉅資打造形象工程，還不如將資金用於扶貧。

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根據「維基百科」，仰阿莎意為「清水姑娘」，是一首苗族長篇愛情敘事史詩，講述傳說中苗族最美麗的姑娘仰阿莎追求愛情的故事。仰阿莎因聽信烏雲的謊言，嫁給太陽，但太陽在新婚後不久便拋下仰阿莎，前往東海經商。仰阿莎獨守空閨6年後，與太陽的長工月亮相愛，兩人決定私奔，經過一番曲折後，最終獲得幸福。這篇史詩主要流傳於貴州東南清水江流域，在苗族文學史上有重要地位。劍河縣自2007年起，每年農曆6月6日都會舉辦劍河仰阿莎文化節。

根據當地政府官網，投注鉅資打造仰阿莎溫泉小鎮和縣城景區建設，是為了發展旅遊業；縣城景區建設中，就包括打造有仰阿莎女神雕塑的仰阿莎主題公園。然而，劍河縣大部分鄉鎮的交通迄今仍未提升，居民住房破舊，存在安全隱患。居民抱怨自己是貧戶，蓋房子時卻未獲得任何補助。

官方則辯稱，當地政府近3年來將所有資金都用於脫貧工作，仰阿莎雕像的部分附屬設施已暫停興建。

今年7月，一部紀錄片「親眼看看獨山縣怎麼燒掉400億！」披露，只有一個街道和8個鄉鎮的貴州黔南州獨山縣，舉債400億人民幣打造景觀，包括號稱擁有頂級硬體設施的古風博物院、造價2億人民幣的天下第一水司樓等，但部分已成為「爛尾」景區。

此外，去年5月才從深度貧困縣除名的陝西省鎮安縣，也被踢報斥資7.1億人民幣興建一所唐式建築的豪華中學。中共中央紀律檢查委員會（中紀委）介入調查後，當地官方8月間緊急拆除與教學設施無關的豪華造景。

中國貴州省貧困縣耗費鉅資打造苗族女神仰阿莎雕像，挨批大白象工程。（取自人民視覺網站）

中國貴州省貧困縣耗費鉅資打造苗族女神仰阿莎雕像，挨批大白象工程。（取自人民視覺網站）

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