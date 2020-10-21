泰示威者最後通牒 要求總理3天內下台、釋放被捕領袖

2020/10/21 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威持續延燒，總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）今（21）日晚間表示，準備解除曼谷的緊急狀態，但抗議者並不領情，在總理府前發出最後通牒，要求帕拉育在3天內下台，並釋放所有被捕的示威領袖，否則將面臨新一輪的示威行動。

綜合外媒報導，泰國抗議群眾連續第7天無視集會禁令上街示威，大批群眾在勝利紀念碑聚集後，遊行前往總理府，民眾在晚間7時半後陸續到達，再度要求帕拉育下台，並數度突破警方防線。

帕拉育當晚7時在電視上向全國發表演說，稱如果抗議活動繼續「保持和平」，他準備解除曼谷的緊急狀態，並說雙方都要各退一步，避免泰國陷入混亂。他的演說並未提到辭職問題。

對於帕拉育表示準備解除緊急狀態的說法，抗議人士不領情。群眾領袖塔貼（Tattep Ruangprapaikitseree）告訴《路透》：「帕拉育必須先請辭，這是最容易辦到的事。」

當地時間晚間約9時半，一些高級警官現身與示威者對話，在場示威領袖向警方遞交了總理辭職的模擬辭職信，提出2項正式訴求，包括要求帕拉育在3天內下台，並釋放所有被捕的示威領袖。如果達到以上兩大訴求，願意暫停示威。隨後宣布集會結束。

學生團體「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）在臉書上發了一則貼文，指出帕拉育別無選擇，只能辭職。

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