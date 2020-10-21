泰國媒體報導示威遭令全面停播 法院今髮夾彎

泰國網路電視台Voice TV因報導連日延燒的反政府示威，20日遭法院下令全面停播。但法院今日又宣布取消了對Voice TV和其他4家媒體的關閉判決。圖為Voice TV辦公室。（歐新社）

2020/10/21 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕泰國慣常批判政府的網路電視台Voice TV因報導連日延燒的反政府示威，日前遭法院下令全面停播。沒想到法院今（21）日「髮夾彎」，取消了對Voice TV和其他4家媒體的關閉判決，稱應該只禁止非法內容，而非平台。

《曼谷郵報》報導，泰國刑事法院經過重新審理後，今日下午宣布最新判決，扭轉了週一批准數位部要求關閉Voice TV所經營平台的命令。

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泰國數位部還下令關閉獨立媒體Prachatai、The Reporters，The Standard以及1個臉書粉絲專頁由學生抗議團體自由青年運動（Free Youth Movement）進行報導，同樣獲得法院發禁制令。

法院說，它已下令關閉12個URL（俗稱網頁位址），導致上述5家媒體網站無法連結。

法院指責數位部並未明確告知其要求將導致媒體平台關閉。數位部給法院的陳述不正確，使法院未收到正確訊息，讓人誤解為關閉URL只會擋下數位部提出的特定內容。

法院表示，泰國憲法明文禁止國家關閉大眾媒體，並指出電腦犯罪法（Computer Crime Act）是授權法院阻擋非法內容，而非禁止媒體組織和人民交流。

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