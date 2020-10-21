與杭特女兒感情超好！網友挖出拜登當眾與孫女接吻

拜登（右）在競選活動中，公開親吻孫女的畫面被挖出，引發網友怒轟。（路透檔案照）

2020/10/21 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）的「電郵門」醜聞被踢爆涉及兒童色情，拜登過去在公開場合與杭特女兒芬尼根（Finnegan Biden）接吻的畫面也被網友挖出。

根據《每日郵報》報導，拜登近日前往北卡羅來納州進行競選活動，19歲孫女芬尼根與他同行，兩人一前一後走下飛機，還到當地速食店購買奶昔，互動相當親暱，拜登當時臉上帶著海軍藍口罩，孫女芬尼根的口罩上則寫有「VOTE（投票）」字樣，親自替祖父催票。

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不過，推特的網友看到這幕，立刻挖出拜登過去曾多次親吻自己的孫女，且並非是「臉頰碰臉頰此類禮貌式接觸，而是直接以雙唇觸碰孫女雙唇，據了解，拜登2019年7月12日在新罕布夏州多佛（Dover）當眾與孫女「接吻」，今年2月3日也在愛荷華州的競選活動中與孫女接吻。

網友們對於拜登的行為感到無法接受，紛紛留言砲轟「這真的是有病吧」、「是不是會遺傳，連孫女都覺得很正常」、「我沒辦法忍受總統候選人這樣子」、「太可怕了，極其邪惡的祖父」、「到底有哪個正常人會這樣和孫女接吻的」、「拜登看起來好深情」、「孫女看起來習以為常，想知道還有沒有發生過什麼事」。

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