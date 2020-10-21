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    陳同佳還未赴台投案 香港保安局長甩鍋稱「台灣無理取鬧」

    香港保安局局長稱陳同佳還沒辦法來台投案，都是台灣方面「製造障礙、無理取鬧」。（路透資料照）

    香港保安局局長稱陳同佳還沒辦法來台投案，都是台灣方面「製造障礙、無理取鬧」。（路透資料照）

    2020/10/21 16:57

    〔即時新聞／綜合報導〕港男陳同佳前年2月間來台旅遊，殺害同行女友潘曉穎後潛逃回港，陳同佳至今未來台投案，承辦本案的士林地檢署曾提出3次司法互助，卻遭港府已讀不回，潘母昨日（20）也向港府遞交公開信，希望香港盡快「釋放」陳同佳，讓他來台投案。不過香港保安局局長李家超今日卻表示，是台灣為陳同佳赴台投案設限，還批評台灣「製造障礙、無理取鬧」，明顯有政治考慮。

    綜合港媒報導，潘曉穎母親昨日向港府遞交公開信，希望港府快點「釋放」陳同佳，並將香港調查所得證據交給台方，讓他盡快投案。李家超今日出席立法會會議後接受媒體聯訪，他表示非常了解潘母沉痛的心情，也一直希望陳同佳能盡快赴台投案接受法律制裁。

    李家超還指，當初修《逃犯條例》沒成功，沒有法律基礎讓港府向台灣提供司法協助，又將矛頭指向台灣，稱台灣為陳同佳赴台投案設限，將司法互助當作自首前提，痛批台灣「製造障礙、無理取鬧」，又稱這明顯有政治因素考慮。

    李家超還說，香港沒限制陳同佳出境，如果台灣不批准陳同佳入境，很難有航空公司願意讓他上飛機，更說陳同佳赴台只差台灣的批准，「關上門的是台灣，門匙在台方手上」，陳同佳委託的台灣律師已向台方窗口多次聯繫，但都未得回應，似乎台灣方面的窗口打不開。

    另外，潘曉穎母親在信中指出，陳同佳在香港出獄後一直住在警方的「安全屋」，訴求港府盡快「釋放」陳同佳讓他辦理相關簽證，李家超則說，相關部署按照警方風險評估作出，他可以自由進出辦理相關簽證，警方不會阻撓。

    港女箱屍命案嫌犯陳同佳目前尚未來台投案。（美聯社資料照）

    港女箱屍命案嫌犯陳同佳目前尚未來台投案。（美聯社資料照）

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