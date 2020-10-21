巴西將進口4600萬劑中國疫苗 網酸：史上最大人體試驗

巴西將進口中國北京科興生技公司（Sinovac Biotech）研發的武漢肺炎疫苗。（路透）

2020/10/21 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕巴西政府當地時間20日宣布，除了阿斯特捷利康（AstraZeneca）和英國牛津大學合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗之外，中國科興生技（Sinovac Biotech）的疫苗也將納入了國家防疫計畫內。巴西聖保羅州長多利亞（Joao Doria）更指出，聯邦政府已經同意購買4600萬劑科興疫苗。

英國《BBC》報導，巴西多位州長和衛生部長會談後宣布，除了購入阿斯特捷利康和英國牛津大學共同研發的疫苗之外，也將進口中國北京科興中維生物技術有限公司製造的「CoronaVac」疫苗。

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報導也指出，多利亞在會後表示，巴西聯邦政府已同意進口4600萬濟中國科興疫苗，並且要求相關單位批准疫苗使用；疫苗接種計畫將在明年1月開始。

聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）則在19日表示，中國製的2劑疫苗，在後期臨床結果顯示「似乎安全」。不過該數據僅是初步結果，相關測試仍在持續進行中，至於疫苗的有效數據則要等試驗結束才會公布。

目前巴西確診數高達世界第3，共有530萬例，而死亡人數則有15.5萬人，僅次於美國的22萬例。

對此，網友們在BBC中文網臉書貼文底下留言表示，「史上最大人體試驗」、「巴西即將提供龐大的人體實驗數據給病毒製造、輸出國」、「4600萬人的塔位可以準備起來賺了」、「可以有效的減少人口增加」、「4600萬個實驗樣本」。

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