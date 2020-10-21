為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴西將進口4600萬劑中國疫苗 網酸：史上最大人體試驗

    巴西將進口中國北京科興生技公司（Sinovac Biotech）研發的武漢肺炎疫苗。（路透）

    巴西將進口中國北京科興生技公司（Sinovac Biotech）研發的武漢肺炎疫苗。（路透）

    2020/10/21 15:17

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西政府當地時間20日宣布，除了阿斯特捷利康（AstraZeneca）和英國牛津大學合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗之外，中國科興生技（Sinovac Biotech）的疫苗也將納入了國家防疫計畫內。巴西聖保羅州長多利亞（Joao Doria）更指出，聯邦政府已經同意購買4600萬劑科興疫苗。

    英國《BBC》報導，巴西多位州長和衛生部長會談後宣布，除了購入阿斯特捷利康和英國牛津大學共同研發的疫苗之外，也將進口中國北京科興中維生物技術有限公司製造的「CoronaVac」疫苗。

    報導也指出，多利亞在會後表示，巴西聯邦政府已同意進口4600萬濟中國科興疫苗，並且要求相關單位批准疫苗使用；疫苗接種計畫將在明年1月開始。

    聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）則在19日表示，中國製的2劑疫苗，在後期臨床結果顯示「似乎安全」。不過該數據僅是初步結果，相關測試仍在持續進行中，至於疫苗的有效數據則要等試驗結束才會公布。

    目前巴西確診數高達世界第3，共有530萬例，而死亡人數則有15.5萬人，僅次於美國的22萬例。

    對此，網友們在BBC中文網臉書貼文底下留言表示，「史上最大人體試驗」、「巴西即將提供龐大的人體實驗數據給病毒製造、輸出國」、「4600萬人的塔位可以準備起來賺了」、「可以有效的減少人口增加」、「4600萬個實驗樣本」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》史普尼克V疫苗輸出 俄羅斯：最快12月供應拉丁美洲
    2020/10/20 21:43

    武漢肺炎》史普尼克V疫苗輸出 俄羅斯：最快12月供應拉丁美洲
    武漢肺炎》印度研擬醫護警、老人優先打疫苗 需要6億劑
    2020/10/17 23:49

    武漢肺炎》印度研擬醫護警、老人優先打疫苗 需要6億劑

    消費旺季 投資正當時
    武漢肺炎》中國疫苗有疑慮卻急著接種 紐約時報：一場豪賭
    2020/09/28 19:47

    武漢肺炎》中國疫苗有疑慮卻急著接種 紐約時報：一場豪賭
    視人命如草芥！中國武肺疫苗存在隱憂 仍緊急投入使用
    2020/09/26 17:08

    視人命如草芥！中國武肺疫苗存在隱憂 仍緊急投入使用

    華南銀行打造友善住宅、推動在地安老
    武漢肺炎》請鬼拿藥單？巴西批准中國疫苗進行臨床試驗
    2020/07/04 15:25

    武漢肺炎》請鬼拿藥單？巴西批准中國疫苗進行臨床試驗
    國際今日熱門
    香港女大生驚傳遭德國難民營職員性侵 嫌犯被訴
    2020/10/20 18:13

    香港女大生驚傳遭德國難民營職員性侵 嫌犯被訴

    中國家庭聚餐9人食用「酸湯子」 最後倖存者也不治身亡
    2020/10/20 16:28

    中國家庭聚餐9人食用「酸湯子」 最後倖存者也不治身亡

    中共暴行悲歌！ 新疆大量家庭被迫分離 維族兒童只能「被寄宿」
    2020/10/20 16:51

    中共暴行悲歌！ 新疆大量家庭被迫分離 維族兒童只能「被寄宿」

    美「關鍵6州」民調出爐！ 《路透》：拜登賓州支持率急墜
    2020/10/20 17:16

    美「關鍵6州」民調出爐！ 《路透》：拜登賓州支持率急墜

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播