香港女大生驚傳遭德國難民營職員性侵 嫌犯被訴

近期德國傳出首次批准香港反送中示威者所提出的政治庇護申請，然而同時卻驚傳該位流亡德國的香港女大學生，竟在德國難民營遭心懷不軌的難民營職員性侵；據稱事後該名嫌犯已遭起訴。示意圖，非當事人。（歐新社）

2020/10/20 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕近期德國傳出首次批准香港反送中示威者所提出的政治庇護申請，然而同時卻驚傳該位流亡德國的香港女大學生，在德國難民營居留近11個月間竟遭心懷不軌的難民營職員性侵；由流亡海外港人成立的組織「避風驛」（Haven Assistance）發起人、香港「本土民主前線」創辦人黃台仰表示，性侵事件發生後，該女大生也馬上通報德國警方，事後該性侵犯被當局起訴。

根據《路透社》報導，這名22歲的香港女大生因為去年參加反送中運動，在2019年11月曾遭港警拘捕，之後連父母都沒告知下秘密出逃到台灣，再前往德國申請政治庇護，隨後在今年10月14日獲准政治庇護申請，獲得難民資格；雖然她事後感謝德國政府向她批出政治庇護許可，但同時她也向「避風驛」透露，自己在居留在難民營的近11月月裡，曾遭難民營職員性侵。

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港媒《立場新聞》對此進行深入詢問，而「避風驛」發起人黃台仰雖然拒絕代替當事人描述具體的發生過程，但他透露「性侵事件」發生在今年初，女大生受害後隨即報警處理，事後德國警方也對此事進行處理，該名涉案職員被當局起訴，近期準備進入審理階段。

黃台仰表示，他不會因此事批評德國政府處理不當，相信只是個案，女生不幸碰上心懷不軌的職員，但從事件上可發現「德國政府在處理香港難民的程序上有改善空間」，像是港人大多能說英語及融入德國社會，生活需要基本不成問題，因此申請難民的香港人沒必要一定得住難民營，呼籲德國政府可考慮為香港難民提供特別安排。

黃台仰也指出，該名女大生在去年11月抵達德國，今年1月時已完成面試，但一直沒有結果，應該是「《港版國安法》的施行」讓德國多一個理由去核准政治庇護。

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