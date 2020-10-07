港反送中示威者獲庇護 律師指加拿大不信任港司法

有外媒指出，加拿大政府近期批准一對香港夫妻的庇護申請，承認他們的難民資格，有專家認為這顯示加國已認定香港的司法系統不獲信任，也象徵加拿大為香港難民敞開大門。（歐新社）

2020/10/07 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕自從香港被中共當局與港府聯手強推《港版國安法》後，人權與自由急速限縮，多國也將未來可能面臨「政治迫害」的香港人納入難民標準；有外媒指出，加拿大政府近期批准一對香港夫妻的庇護申請，承認他們的難民資格，有專家認為這顯示加國已認定香港的司法系統不獲信任，也象徵加拿大為香港難民敞開大門。

根據《環球郵報》報導，加拿大移民與難民局在9月1日通知香港一對皆30多歲的夫妻，表示2人的難民資格已獲認可，加國批准他們提出的庇護申請；這對匿名的香港夫妻是在2019年12月抵達加拿大，其中30多歲的丈夫受訪時表示，由於自己積極參加香港的示威活動，同時也是一個支持真普選的知名政黨成員，妻子與自己也曾參加2019年的反送中運動。

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男子自述，自己在反送中期間曾遭沒穿制服的中共官員拘留，也懷疑香港警方曾跟監自己、搜索住所等等，但最終皆沒有被當局起訴，男子還稱自己在香港的最後時光，因為擔心自身安危而棲居在一棟大樓底下的「洞穴」；如今得以避居加國，男子表示非常感謝加國的決定，這表示加國與香港人有同樣的價值觀，「終於不用四處躲藏，可以在安全的地方生活」。

溫哥華的移民律師庫蘭德（Richard Kurland）認為，這2人可能是加拿大最早批准庇護申請的香港民運人士之一，目前應該不只這2人獲批庇護申請，「這也顯示加拿大政府認為香港的司法體系惡名昭彰，港人無法從國內獲得維護權利的管道，也不能從其他的香港司法機構取得合理的保護」；加國荷華混血的保守黨國會議員莊文浩（Michael David Chong）強調，加拿大應該做得更多，以幫助那些可能被《港版國安法》迫害的港人。

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