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    軍情動態》美日印澳共同制中！ 澳洲將參加「馬拉巴爾」海上軍演

    澳洲將加入2020馬拉巴爾軍演，與美日印3國一同參與。圖為2015年馬拉巴爾軍演。（法新社）

    澳洲將加入2020馬拉巴爾軍演，與美日印3國一同參與。圖為2015年馬拉巴爾軍演。（法新社）

    2020/10/20 12:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國、印度、日本及澳洲，於本月初在東京舉行四國外長會談，而延續四方會談的合作態勢，印度國防部19日宣佈，澳洲將參加在印度洋舉行馬拉巴爾軍演（Malabar），並和日本海上自衛隊、美國海軍與印度海軍共同演習，促進四國進行軍事合作，同時象徵美印日澳將共同牽制在印度洋及南海持續擴大影響力的中國解放軍。

    綜合外媒報導，馬拉巴爾軍演始於1992年，當時是印度與美國的聯合軍演，日本方面則在2015年後決定將定期參與馬拉巴爾軍演，而澳洲先前曾在2007年參與，但中國當時對此強烈反對。

    印度國防部週一表示，隨著印度在海上安全領域已加強與其他國家的合作態勢，且和澳洲的軍事合作不斷強化，因此宣布澳洲海軍將參與下個月舉行的馬拉巴爾軍演。至於軍演的詳細時程，印度軍方則未多做透露，計劃在孟加拉灣和阿拉伯海實施軍演，而考慮到武漢肺炎疫情影響，四國海軍將避免接觸，僅進行海上訓練。

    澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）也在推特宣布此消息，表示收到印度軍方邀請，澳洲將在11月與美國、日本、印度等盟邦一同參與馬拉巴爾軍演。澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）稱讚，馬拉巴爾軍演是坎培拉與新德里加深關係的「又一重要步驟」，將強化印度、澳洲、日本和美國共同努力維護地區和平與穩定的能力。

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