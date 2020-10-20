美司法部控俄國軍情局特工從事網路攻擊 目標範圍遍及全球

德默斯強調，俄羅斯將其網路能力武器化，肆意造成前所未有的破壞。（彭博）

2020/10/20 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部週一針對6名俄羅斯情報人員提出指控，此6名俄國情報人員被指控參與數次全球電腦惡意軟體攻擊行動有關，行動目標包括2017法國總統大選、2018年平昌冬奧，攻擊目標遍及全球。

綜合外媒報導，美國司法部列出6名俄羅斯情報人員姓名及大頭照，表示這6人隸屬於俄羅斯軍事情報機構「總參情報總局」（GRU）的軍官，專職從事電腦入侵和攻擊行為，意在支持俄羅斯政府試圖破壞、報復或動搖世界各地目標的做法。

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司法部指出，俄國駭客攻擊目標包括烏克蘭政府和關鍵基礎設施、喬治亞公司和政府實體、法國總統大選、英國對俄羅斯毒害間諜事件的調查進度以及平昌冬奧。此外，這些駭客還利用惡意軟體攻擊了賓夕法尼亞州「Heritage Valley Health System」保健系統旗下的醫療設施、一處聯邦快遞的子公司以及製藥商巨頭「默克」（Merck）。

美國司法部助理部長德默斯（John Demers）表示，沒有任何國家像俄羅斯這樣惡意且不負責任地將其網路能力武器化，肆意造成前所未有的破壞，為的只是追求一些小小的「戰術優勢」和「發洩怒氣」。

聯邦調查局（FBI）副局長鮑迪奇（David Bowdich）也提到，FBI一再警告俄羅斯是強大的網路對手，這份起訴書中透露的資訊也說明了俄羅斯網路活動的真實性和破壞性。

6名俄羅斯情報人員姓名及長相被公布。（法新社）

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