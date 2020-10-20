寒蟬效應？「翹臀金」爆料：大家都警告我不要跟川普扯上關係

金卡戴珊曾在2018年訪問白宮，說服川普為毒販愛麗絲‧詹森減刑。（取自川普推特）

2020/10/20 06:10

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在各界質疑美國主流媒體明顯偏袒民主黨總統候選人拜登，對現任總統川普卻口誅筆伐、極盡醜化之能事之際，向來話題不斷的美國名媛「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）爆料，她被許多人警告，如果她在司法改革問題上與川普扯上關係，她的聲譽將會毀於一旦。但她仍拒絕批評川普，也沒有對屬意的本屆總統候選人表態。

「福斯新聞」報導，金卡戴珊曾在2018年訪問白宮，成功說服川普為愛麗絲‧詹森（Alice Johnson）減刑。詹森是一位曾祖母級的司法改革倡議者，也是前聯邦囚犯，她在1996年因參與販毒組織而被定罪，判處無期徒刑。在入獄21年後，詹森在2018年6月獲釋。

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在接受知名脫口秀主持人大衛賴特曼（David Letterman）「下一位來賓鼎鼎大名」（My Next Guest Needs No Introduction）訪問時，據美國新聞網站「每日野獸」（The Daily Beast）報導，金卡戴珊表示，她對刑事司法改革的熱情超越政治，她希望未來能夠繼續和白宮合作。

大衛賴特曼逼問金卡戴珊，在許多名人都批評川普政府和他的人格特質，包括他自己在內的時候，對與川普合作有何感想。金卡戴珊說，「相信我，每個人都打電話給我說，『你最好不要踏進白宮，否則你的名聲就完了』」。

金卡戴珊在上屆大選時支持民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓，但在川普執政期間從未批評過他。對於大衛賴特曼的逼問，她只輕描淡寫地說：「我可以理解」。但大衛賴特曼仍不放棄，誘導性地說金卡戴珊的工作表現如此出色，「這是一種積極的力量，可以減少我認為總統不可接受的行為。」

然而，金卡戴珊仍四兩撥千斤地回應，在她繼續研究法律和宣導改革的同時，她「非常感謝」政府決定與她在這個她非常關心的問題上合作。

好萊塢向來被視為民主黨票倉，許多知名藝人都是民主黨支持者。英國廣播公司（BBC）中文網報導，2008年民主黨總統初選之爭，由於知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）力挺歐巴馬，並呼籲粉絲支持，為歐巴馬拉到約100萬張額外選票，擊敗對手希拉蕊‧柯林頓，被稱為「歐普拉效應」，甚至被戲謔為是歐普拉挑選了總統。

然而，專家指出，儘管名人對敦促粉絲投票擁有重大影響力，但研究顯示，這種影響力還沒有大到足以說服選民該把手中的一票投給誰的程度。而某個候選人就算有許多大咖藝人和名人力挺，也未必一定可以順利登上白宮寶座。

例如，許多好萊塢大咖藝人在上屆大選中支持民主黨候選人希拉蕊，包括喬治克隆尼、賈斯汀（Justin Timberlake）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、女神卡卡（Lady Gaga）及史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）等，希拉蕊雖在普選票勝出，最後還是輸給川普。

美國名媛「翹臀金」金卡戴珊爆料，她被許多人警告，如果她在司法改革問題上與川普扯上關係，她的聲譽將會毀於一旦。（法新社檔案照）

美國脫口秀主持人大衛賴特曼逼問金卡戴珊的政治立場。（取自金卡戴珊推特）

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