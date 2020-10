寒蟬效應？「翹臀金」爆料：大家都警告我不要跟川普扯上關係

金卡戴珊曾在2018年訪問白宮,說服川普為毒販愛麗絲‧詹森減刑。(取自川普推特)

2020/10/20 06:10

〔國際新聞中心/綜合報導〕就在各界質疑美國主流媒體明顯偏袒民主黨總統候選人拜登,對現任總統川普卻口誅筆伐、極盡醜化之能事之際,向來話題不斷的美國名媛「翹臀金」金卡戴珊(Kim Kardashian)爆料,她被許多人警告,如果她在司法改革問題上與川普扯上關係,她的聲譽將會毀於一旦。但她仍拒絕批評川普,也沒有對屬意的本屆總統候選人表態。

「福斯新聞」報導,金卡戴珊曾在2018年訪問白宮,成功說服川普為愛麗絲‧詹森(Alice Johnson)減刑。詹森是一位曾祖母級的司法改革倡議者,也是前聯邦囚犯,她在1996年因參與販毒組織而被定罪,判處無期徒刑。在入獄21年後,詹森在2018年6月獲釋。

在接受知名脫口秀主持人大衛賴特曼(David Letterman)「下一位來賓鼎鼎大名」(My Next Guest Needs No Introduction)訪問時,據美國新聞網站「每日野獸」(The Daily Beast)報導,金卡戴珊表示,她對刑事司法改革的熱情超越政治,她希望未來能夠繼續和白宮合作。

大衛賴特曼逼問金卡戴珊,在許多名人都批評川普政府和他的人格特質,包括他自己在內的時候,對與川普合作有何感想。金卡戴珊說,「相信我,每個人都打電話給我說,『你最好不要踏進白宮,否則你的名聲就完了』」。

金卡戴珊在上屆大選時支持民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓,但在川普執政期間從未批評過他。對於大衛賴特曼的逼問,她只輕描淡寫地說:「我可以理解」。但大衛賴特曼仍不放棄,誘導性地說金卡戴珊的工作表現如此出色,「這是一種積極的力量,可以減少我認為總統不可接受的行為。」

然而,金卡戴珊仍四兩撥千斤地回應,在她繼續研究法律和宣導改革的同時,她「非常感謝」政府決定與她在這個她非常關心的問題上合作。

好萊塢向來被視為民主黨票倉,許多知名藝人都是民主黨支持者。英國廣播公司(BBC)中文網報導,2008年民主黨總統初選之爭,由於知名脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)力挺歐巴馬,並呼籲粉絲支持,為歐巴馬拉到約100萬張額外選票,擊敗對手希拉蕊‧柯林頓,被稱為「歐普拉效應」,甚至被戲謔為是歐普拉挑選了總統。

然而,專家指出,儘管名人對敦促粉絲投票擁有重大影響力,但研究顯示,這種影響力還沒有大到足以說服選民該把手中的一票投給誰的程度。而某個候選人就算有許多大咖藝人和名人力挺,也未必一定可以順利登上白宮寶座。

例如,許多好萊塢大咖藝人在上屆大選中支持民主黨候選人希拉蕊,包括喬治克隆尼、賈斯汀(Justin Timberlake)、珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)、女神卡卡(Lady Gaga)及史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)等,希拉蕊雖在普選票勝出,最後還是輸給川普。

美國名媛「翹臀金」金卡戴珊爆料,她被許多人警告,如果她在司法改革問題上與川普扯上關係,她的聲譽將會毀於一旦。(法新社檔案照)

美國脫口秀主持人大衛賴特曼逼問金卡戴珊的政治立場。(取自金卡戴珊推特)

