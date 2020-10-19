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    抓到了！民眾報案「有人在飛」 警方成功帶回目標

    2020/10/20 00:55
    印度北方邦17日有民眾向警方報案稱目擊人形物體在空中飛行並降落。（圖取自印度警方推特）

    印度北方邦17日有民眾向警方報案稱目擊人形物體在空中飛行並降落。（圖取自印度警方推特）

    〔即時新聞／綜合報導〕印度一群民眾近日用肉眼目擊人形不明物體在天空中飛行，連忙向當地警方報案求助，警方獲報到場後也看見這個不明人影，只見該物體最後緩緩降落，被警方當場帶回。

    根據《今日印度》報導，印度北方邦丹考爾城鎮（Dankaur）居民17日上午發現天空中出現飛行中的不明人影，當中一些人認定這可能是傳說中的外星人，因此連忙向當地警方求助，該人影隨後降落在附近的一條運河，引發民眾圍觀，而警方隨後也趕到現場處理，並接近查看該物體。

    印度員警到場後發現，是一個人形汽球，推測可能因當地不常發生這種情況，才引發民眾恐慌。（圖取自印度警方推特）

    印度員警到場後發現，是一個人形汽球，推測可能因當地不常發生這種情況，才引發民眾恐慌。（圖取自印度警方推特）

    丹考爾警官潘迪（Anil Kumar Pandey）說，該物體「是一個充滿空氣的氣球」，警方研判，「它升空後又掉下來，被卡在運河沿岸的灌木叢中。氣球的一部分碰到了運河中流動的水，這使氣球產生搖晃。」但遠遠觀看的圍觀民眾沒察覺，還以為人形物體在移動，才引發了些許騷動。

    丹考爾警官潘迪指出，民眾們一開始不知道是氣球，見到它的形狀時感到焦慮，「考慮到它的顏色和設計，形狀像鋼鐵人（美國漫威英雄人物），且這是一個不常見的景象，所以有些人甚至認為它是一個外星人或類似的東西，進而引發擔憂。」不過危機解除，民眾也無須擔心，警方也把照片上傳到推特

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