泰國反政府示威延燒 傳官方密令封鎖Telegram

泰國反政府示威延燒，總理帕拉育將召集目前正處休會期的國會，討論如何撫平局勢。圖為示威者高舉「三指手勢」 。（法新社）

2020/10/19 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕泰國總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）今（19）日召集目前正處休會期的國會，以特殊會期的形式討論如何撫平當前局勢。泰國反政府抗議運動上週急遽升溫，政府也開始縮限新聞、言論自由，今天傳出官方秘令封鎖通訊軟體Telegram防堵示威者串聯。

綜合外媒報導，在示威者決定今日繼續上街抗議之際，帕拉育將召集目前正處休會期的國會討論如何撫平局勢。泰國政府上週頒布禁止4人以上集會的緊急命令後，數萬以年輕人居多的抗議者仍走上街頭。泰國警方統計，18日首都曼谷街頭大約有2萬人集會，但當地示威者、媒體估算的數字遠超過警方。

請繼續往下閱讀...

泰國的抗議運動上週才急遽升溫。2名示威者因向泰王車隊舉起「三指手勢」而面臨「圖謀傷害王后」（violence against the queen）的指控，將面臨最高可處終身監禁的刑罰。升溫的另一個因素是鎮暴警察用強力水柱和其他強力措施驅散示威者。目前泰國各地也開始響應曼谷的抗議行動，週日在普吉島（Phuket）和坤敬府（Khon Kaen）也有小型示威。

在警方表示政府將審查媒體報導示威相關的新聞內容之際，今日也流出一份政府最高機密文件，顯示政府將禁用被示威者廣為使用的通訊軟體「Telegram」，這份文件諭令泰國國家傳播與通訊委員會（National Broadcasting and Telecommunications Commission）將這個指示佈達給所有通訊服務商。

此外，泰國政府目前已對32萬5000條社交媒體訊息加註旗標，表示這些訊息已違反「電腦犯罪法案」（Computer Crimes Act），這些行為遭人批評是遮掩異議的舉措。

通訊軟體是熟習3C科技的年輕泰國示威者們最長用來溝通的管道之一，而截至今午，「保護媒體自由」（#SaveFreePress）是泰國推特上最夯的標記。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法