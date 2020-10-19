鯊魚狂襲！澳洲今年已有7人死於非命 創近百年新高

澳洲今年已有7人被鯊魚咬死，創下近百年新高。（法新社）

2020/10/19 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼回事？澳洲今年已有7人被鯊魚咬死，上次發生那麼多襲擊事件要回到86年前的1934年，當時有7人死亡；91年前的1929年則是澳洲史上最高紀錄，共有9人死在鯊魚的血盆大口裡。

據《CNN》報導，今年的鯊魚攻擊事件分布在澳洲不同地方，從新南威爾斯州、昆士蘭州、離島塔斯馬尼亞州都有。事實上，從近年的數據就能看出7人死亡有多不平常，去年澳州沒有任何鯊魚襲擊造成喪生的意外，過去幾年也都只發生過1、2起。

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雪梨麥覺理大學生物科學系教授布朗（Culum Brown）表示，今年真的有些誇張，就長期平均而言，澳洲每年死於鯊魚的案件差不多都在1起上下。

其實，澳洲今年鯊魚襲擊人類的次數和往年差不多，達到21起左右，問題就在於超高的死亡率，專家們認為對此有許多可能的解釋，其中包括氣候變遷。

隨著海洋的升溫，整個生態系統被破壞並被迫遷移，物種的行為正在改變。而且，隨著海洋世界的變化，鯊魚追逐獵物時逐漸向人類活動的海岸靠近。

舉例來說，喜歡溫暖海域的公牛鲨，經常出沒在澳洲南部溫度較高的水域裡；喜歡低溫的大白鯊，則隨著冷水岸流出現在東部海岸附近，除此之外，虎鯊也多次在澳洲較北方的海域被目擊，上述3種鯊魚造成澳洲大多數的鯊魚致死事件。

除了氣候之外，運氣也有可能是原因之一。布朗透露，近年來有好幾起案件發生時，附近剛好就有醫護人員提供緊急治療。鯊魚生態學研究者、麥覺理海洋獵食者研究小組主任哈考特（Robert Harcourt）也表示，有時候鯊魚咬傷的地方，也許只差1公分左右卻是生與死的分別。

無論是布朗和哈考特都認為，目前很難認定氣候變遷是否直接導致今年的鯊魚攻擊事件那麼多，可能要等到好幾年之後才能確認這到底是一種趨勢或者只是突然的異常而已。

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