全美上萬女性上街遊行 反大法官提名籲大眾投票

美國上萬女性17日走上街頭遊行，反對川普提名大法官巴瑞特，呼籲大眾投票。（法新社）

2020/10/18 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國上萬名女性17日走上街頭，響應全美的婦女大遊行（Women's March），距離美國大選僅剩約2週的時間，大批女性抗議總統川普急於提名新任大法官，呼籲大眾在大選中投票。

綜合外媒報導，美國女性17日在華府、紐約、芝加哥等城市都舉辦示威遊行，這也是今年第2次婦女遊行。華府遊行群眾在自由廣場（Freedom Plaza）進行集會，午後遊行至最高法院。示威者在遊行中呼籲大眾投票，高舉「為女兒投票」等標語。

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婦女大遊行主辦人卡蒙娜（Rachel O'Leary Carmona）表示，女性是美國最強大的政治力量，當女性團結走上街頭、投票，川普也無法阻止。據報導，截至目前已有超過2600萬美國選民完成投票。

美國自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）上月逝世，川普在一週後火速提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）作為遞補，美國參議院司法委員會預定將在22日針對大法官提名人進行表決。

許多示威者擔心，保守派的巴瑞特若是就任大法官，會導致墮胎權等基本權利受損。國家婦女法律中心（National Women's Law Center）的格雷夫斯（Fatima Goss Graves）表示，金斯伯格是美國「基本權利的建築師」，在看完日前的聽證會後，格雷夫斯認為，巴瑞特將「毫無疑問的破壞這些權利」。

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