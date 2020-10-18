驚！太靠近發情鹿群 英國正妹差點被「老漢推車」

英國正妹在倫敦里奇蒙公園餵鹿，由於太靠近鹿隻差點出現被「老漢推車」的狀況。（圖擷自Avantgardens臉書）

2020/10/18 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名正妹在倫敦的皇家園林「里奇蒙公園（Richmond Park）」遊玩，由於在餵鹿時太靠近鹿隻，差點出現被「老漢推車」的狀況，園方連忙呼籲民眾在鹿群發情期間最好保持距離。

據《福斯新聞》報導，英國皇家公園警察（Royal Parks Police）在推特上發布了1張照片，只見穿著蔚藍色洋裝的女子站在田野當中，1頭鹿則從後方伸起前腳頂住她的臀部，似乎正在用力推著她。雖然皇家公園警察隨後刪除了照片，但早已在社群網站廣為流傳。

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里奇蒙公園主管理查茲（Simon Richards）向《福斯新聞》證實，這名女性當時正在餵食鹿群，由於太靠近了最後被鹿隻「跳到身上」，幸好她沒有受到嚴重的傷害。

理查茲說，這起意外正好向民眾說明，鹿仍然是充滿野性且不可預測的動物，遊客最好跟牠們保持50公尺的距離，尤其是目前正處於發情期，雄鹿充滿著睪固酮和腎上腺素。

理查茲還表示，其實以鹿群著稱的里奇蒙公園和灌木公園（Bushy Park）已提供充足的天然食物，民眾私下餵食對於鹿隻健康的壞處大過於好處，而且會讓自己陷入不必要的危險當中。據了解，里奇蒙公園與灌木公園有1000多頭自由放養的鹿隻。

英國皇家花園（The Royal Parks）更警告，里奇蒙公園和灌木公園的鹿群在發情期間，1隻鹿就重達350磅（約158.7公斤）以上並且鹿角相當尖銳，被時速48公里的雄鹿撞上跟被機車撞擊沒什麼兩樣。

事實上，過去早就發生民眾被鹿隻襲擊的意外，2018年，1名年輕女子在灌木公園因為太靠近發情雄鹿拍照結果受傷；更早1年在里奇蒙公園也有遊客被雄鹿頂傷住院，幾乎所有事故都沒有保持50公尺的安全距離。

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