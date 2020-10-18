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    停火協議生效僅4分鐘 亞美尼亞控亞塞拜然開火

    亞美尼亞與亞塞拜然17日同意人道停火，亞美尼亞今日凌晨怒控，協議生效僅4分鐘亞塞拜然再次發射大砲和火箭。（美聯社）

    亞美尼亞與亞塞拜然17日同意人道停火，亞美尼亞今日凌晨怒控，協議生效僅4分鐘亞塞拜然再次發射大砲和火箭。（美聯社）

    2020/10/18 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞和亞塞拜然的外交部剛發表聲明，宣布兩國已同意自凌晨0時（台灣時間凌晨4點）起「人道停火」，停火協議剛生效，亞美尼亞卻再次指控亞塞拜然違反人道停火協議，發射大砲和火箭。

    《法新社》報導，亞美尼亞國防部發言人斯捷潘尼安（Shushan Stepanyan）在當地時間凌晨推文表示，敵方再次違反人道主義停火協議，凌晨0點4分到2點45分向北方發射砲彈，並從2點20分到2點45分向南方發射火箭砲。

    針對指控阿塞拜然未立即做出回應。

    亞美尼亞和亞塞拜然兩國昨（17）日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）進行電話會談，同意遵守一週前達成的停火協議。在納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發近3週激烈衝突以來，造成至少700人死亡，雙方兩度試圖停火，停火協議卻在數分鐘內再次被打破。

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