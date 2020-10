停火協議生效僅4分鐘 亞美尼亞控亞塞拜然開火

2020/10/18 10:39

〔即時新聞/綜合報導〕亞美尼亞和亞塞拜然的外交部剛發表聲明,宣布兩國已同意自凌晨0時(台灣時間凌晨4點)起「人道停火」,停火協議剛生效,亞美尼亞卻再次指控亞塞拜然違反人道停火協議,發射大砲和火箭。

《法新社》報導,亞美尼亞國防部發言人斯捷潘尼安(Shushan Stepanyan)在當地時間凌晨推文表示,敵方再次違反人道主義停火協議,凌晨0點4分到2點45分向北方發射砲彈,並從2點20分到2點45分向南方發射火箭砲。

請繼續往下閱讀...

針對指控阿塞拜然未立即做出回應。

亞美尼亞和亞塞拜然兩國昨(17)日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)進行電話會談,同意遵守一週前達成的停火協議。在納哥諾卡拉巴克地區(Nagorno-Karabakh,簡稱納卡地區)爆發近3週激烈衝突以來,造成至少700人死亡,雙方兩度試圖停火,停火協議卻在數分鐘內再次被打破。

Once again violating the humanitarian ceasefire, the enemy fired artillery shells in the northern direction from 00:04 to 02:45, and fired rockets in the southern direction from 02:20 to 02:45.