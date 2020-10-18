俄外長斡旋 亞美尼亞和亞塞拜然同意人道停火

2020/10/18 05:30

〔中央社〕亞美尼亞和亞塞拜然的外交部今天發表聲明說，兩國已同意，自18日凌晨零時（格林威治標準時間17日20時）起「人道停火」。

法新社報導，亞美尼亞外交部17日晚表示，「亞美尼亞共和國和亞塞拜然共同國已同意，自當地時間10月18日凌晨0時0分起人道停火。」亞塞拜然外交部發表相同聲明，證實這項停火舉措。

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這將是交戰雙方第2度試圖宣布停火，以平息因爭議地區納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發的將近3週衝突，激烈衝突已造成數百人喪命。

在這項宣布前，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與亞美尼亞及亞塞拜然外長舉行電話會談，強調「必須嚴格遵守」上週六（10月10日）在莫斯科達成的停火協議。

俄羅斯外交部也證實，展開「實質」對話以解決這項衝突至關重要。

繼拉夫羅夫上週六在莫斯科展開最後關頭斡旋後，亞美尼亞和亞塞拜然同意停火，但其後雙方又互控對方違反停火協議。

納卡區是位於亞塞拜然境內的分離地區，主要居民是亞美尼亞裔，並獲得葉里凡（Yerevan）當局支持，當地自9月27日起爆發激烈衝突。

根據一名官員的說法，衝突已造成超過700人喪命。

路透社報導，亞美尼亞和亞塞然今天表示，雙方已同意從17日午夜（台灣時間18日凌晨4時）起執行新人道停火。雙方因亞塞拜然境內亞美尼亞裔掌控的分離飛地納卡區爆發武裝衝突。

亞塞拜然和亞美尼亞今天稍早前互控對方發動新攻擊，違反俄羅斯斡旋達成的歷時一週停火協議，此協議未能平息南高加索地區自1990年代以來爆發的最嚴重戰鬥。

亞塞拜然稍早表示，來自納卡區的飛彈攻擊，造成甘賈市（Ganja）13名平民喪生以及超過50人受傷。在政經上支持納卡區的亞美尼亞則指控亞塞然持續展開砲擊。

兩國隨後發表相同聲明，同意新的人道停火。

莫斯科當局表示，一週前斡旋停火談判的俄羅斯外長拉夫羅夫，今天與亞美尼亞和亞塞拜然外長舉行電話會談，強調務必遵守一週前達成的停火協議。

俄羅斯、法國和美國是「歐洲安全暨合作組織明斯克集團」（OSCE Minsk Group）共同主席國，試圖協助化解亞美尼亞與亞塞拜然間的長久紛爭。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨後表示，雙方必須「無條件嚴格遵守」停火協議。

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