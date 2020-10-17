停火協議簽假的？ 「雙亞」再爆衝突釀13死50傷

亞美尼亞與亞塞拜然衝突不斷，亞塞拜然指出，亞美尼亞攻擊甘賈，造成當地13人死亡，50人受傷。（美聯社）

2020/10/17 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞與亞塞拜然「雙亞」衝突一觸即發，亞塞拜然今（17）日指出，亞美尼亞發射彈道飛彈攻擊其第二大城市甘賈（Ganja），造成至少13人死亡、50人受傷。對此，亞美尼亞否認發動攻擊。

綜合外媒報導，儘管俄羅斯試圖斡旋亞塞拜然與亞美尼亞之間的紛爭，不過戰火仍開戰持續3週，連平民也遭受波及。

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亞塞拜然說，亞美尼亞發射飛彈攻擊甘賈，更造成13人死亡、50人受傷，亞塞拜然境內的爭議地區，哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）當地政府也發出聲明，列出亞美尼亞在甘賈的軍事設施，然而亞美尼亞否認發動攻擊。

亞塞拜然官員更強調，亞美尼亞使用蘇聯時期製造的飛毛腿飛彈攻擊甘賈約20座平民住宅。亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）強烈譴責亞美尼亞的攻擊已成立戰爭罪，且亞美尼亞要對此負責。

納卡地區位在亞塞拜然，不過自1994年至今，一直受到亞美尼亞的部隊控制，近期最激烈的衝突是在上月27日，當時造成百人死亡。俄羅斯調停雙方於本月10日達成停火協議，但現在不但兩國協議遭毀約，更為納卡地區增加許多不確定性。

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