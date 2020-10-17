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    阿爾登率工黨壓倒性贏得紐西蘭大選 可望單獨執政

    紐西蘭今天大選結果出爐，現任總理阿爾登領導的工黨壓倒性勝選。（法新社）

    紐西蘭今天大選結果出爐，現任總理阿爾登領導的工黨壓倒性勝選。（法新社）

    2020/10/17 19:42

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭今（17）日國會大選結果由現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）所領導的工黨（Labour Party）壓倒性勝選。紐西蘭的選舉體制使小黨通常決定了哪個主要政黨能成為執政黨，然而工黨有望在這次大選後成為紐西蘭第一個單獨執政的執政黨。這次紐西蘭大選也同步舉行安樂死、娛樂用大麻合法化兩項公投，結果將於10月30日出爐。

    亞洲新聞台報導，年僅40歲的紐西蘭總理阿爾登所領導的工黨今天贏得大選，對手柯林斯（Judith Collins）也在電視直播演講中向她道賀。目前仍有1/4的選票還沒開出，但工黨在已開出的3/4囊括了49％的選票，盟友綠黨（Green Party）得票率7.6％，柯林斯所領導的國家黨（National Party）得票率則為27％。

    紐西蘭的選舉制度在1996年轉換成聯立制（mixed member proportional system），單一政黨，或多個政黨所組成的政黨聯盟，必須在國會120個席次中取得61席，獲得大約48％的選票，才能成為執政黨，因此，小黨通常會扮演決定哪個大黨成為執政黨的角色。若工黨在訃次大選國會席次過半，將成為紐西蘭現行選舉體制下第一個單獨執政的執政黨。

    這次紐西蘭大選也同步舉行了安樂死、娛樂用大麻合法化的公民投票。若大麻合法化公投通過，紐西蘭將成為烏拉圭、加拿大以外，第三個允許成人在全國範圍內使用與買賣大麻的國家。公投結果將於10月30日公布。

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