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    學外國語言強化國安 美國務院創立專門網站

    美國國務卿龐皮歐鼓勵美國民眾加強學習華語等外語，以強化美國國安防護，並考慮在國際旅遊限制解除後，增加在中國以外地區學習華語的美國民眾人數。（法新社檔案照）

    美國國務卿龐皮歐鼓勵美國民眾加強學習華語等外語，以強化美國國安防護，並考慮在國際旅遊限制解除後，增加在中國以外地區學習華語的美國民眾人數。（法新社檔案照）

    2020/10/17 15:40

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「孔子學院」以推廣語言、文化為名，在各國進行滲透工作，造成巨大國安疑慮。有鑑於此，美國國務院16日宣布成立語言課程資訊網路平台「Languages.State.Gov」，幫助美國人加強對逾百種他國語言和文化的認識，進而強化國安防護。

    綜合美國媒體報導，美國國務院16日發布聲明指出，美方正在加強民眾對華語、俄語、阿拉伯語、波斯語、印度語等100多種語言的學習廣度和深度，民眾可在最新的網路平台進行測驗，找出適合自己、且受到政府核可的語言課程和獎學金等資訊，藉此培養「新一代關鍵性的語言學習者」。

    聲明指出，提升民眾研讀重要語言的能力，對美國達成國安目標有幫助，且加強語言和文化認識後，也能確保美國經濟持續繁榮，並鞏固美國外交實力。國務卿龐皮歐15日也投書《新聞週刊》，敦促美國民眾加強學習華語等其他語言，指如此可以避免潛在威脅，並降低與外國發生衝突的可能性。

    龐皮歐更強調，培育關鍵的語言學習者是國家當務之急，華府正在擴大高級華語課程，鼓勵外交官學習。待國際旅遊限制解除後，也不排除增加在中國以外地區學習華語的美國民眾人數。

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