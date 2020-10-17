川普政策轉彎 宣布加州野火為「重大災難」

加州野火延燒，美國白宮16日宣布為「重大災難」。（美聯社）

2020/10/17 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕加州州長紐森（Gavin Newsom）16日表示，美國總統川普批准加州提出的「重大災難聲明」（Major Disaster Declaration），以幫助應對加州有史以來最嚴峻的野火。

綜合外媒報導，加州州長紐森上月致信川普，提到加州基礎建設的損失估計超過2.29億美元（約65.9億新台幣），要求聯邦政府宣布加州為「重大災難」，並撥款支持加州社區和經濟復甦，美國聯邦政府曾一度傳出拒絕相關提議。信中指出，野火對各地造成嚴重的影響，而恢復工作已超出州政府能力範圍，呼籲聯邦政府援助。

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白宮15日指出，沒有得到數據的支持，因此總統拒絕相關請求。聯邦政府的決定卻在幾小時內出現急轉彎，白宮發言人迪爾（Judd Deere）16日表示，州長紐森和眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）提出可信的案例和其他實際的觀點，促使總統重新考慮後批准這項要求。

州長紐森也推文提到，剛和川普熱線，總統同意重大災難聲明的請求，感謝他的迅速回應。共和黨眾議員帕特森（Jim Patterson）指出，加州需要迅速採取行動，避免受大火破壞的地區出現進一步的問題。加州野火自8月中旬爆發，破壞面積逾410萬英畝（約1.65萬平方公里），換算下來將近半個台灣大，並造成31人死亡，超過9200棟建築被摧毀。

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