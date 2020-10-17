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    麥擱打啦！民眾以為鯊魚出沒打爆電話 美當局：是翻車魚曬太陽啦

    美國麻薩諸塞州城鎮瓦爾漢的自然資源局，最近電話快被打爆了，原來是民眾紛紛通報海面上好像有鯊魚出沒，但那其實只是翻車魚側翻浮起來曬太陽。翻車魚側翻游泳示意圖。（法新社）

    美國麻薩諸塞州城鎮瓦爾漢的自然資源局，最近電話快被打爆了，原來是民眾紛紛通報海面上好像有鯊魚出沒，但那其實只是翻車魚側翻浮起來曬太陽。翻車魚側翻游泳示意圖。（法新社）

    2020/10/17 12:33

    〔即時新聞／綜合報導〕麥擱打啦！美國麻薩諸塞州瓦爾漢自然資源局（Wareham Department of Natural Resources）最近電話快被打爆了，原來是民眾紛紛通報海面上好像有魚擱淺了或者出現鯊魚，但那其實只是翻車魚側翻浮起來曬太陽，當局不得不懇求大家不要再打電話過來。

    《紐約時報》報導，瓦爾漢自然資源局指出，當時一連湧入了數十通電話，居民指稱似乎有海豹受傷了，還有人驚慌地說鯊魚出沒，其他人則通報可能是大魚擱淺，於是局裡派出2名人員前往現場調查，結果發現是翻車魚懶洋洋地漂在水面上。

    哭笑不得的瓦爾漢自然資源局，連忙在臉書請求民眾停止來電，並強調這只是1隻翻車魚在游泳而已，牠狀況非常良好沒有擱淺或受傷

    瓦爾漢自然資源局主管、港口管理人巴克敏斯特（Garry Buckminster）透露，他從當天上午6時30分就開始接到電話，民眾聲稱看到巨大的魚鰭從水裡冒出來。

    事實上，瓦爾漢附近的鱈魚角（Cape Cod）近年來越來越常看到大白鯊，瓦爾漢當地政府偶爾也會警告居民注意可能會有鯊魚，因此翻車魚讓民眾陷入恐慌也就不足為奇了。

    巴克敏斯特回憶起20多年前的夏天，當時1條翻車魚的背鰭嚇壞了到海邊消暑的民眾，每個人都逃離了水邊。然而，那只不過是翻車魚的特殊游泳方式而已，亦即側翻在水面上透過背鰭來移動，孰料卻被看成是鯊魚來襲。

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