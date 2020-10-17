和爸爸出門郊遊 12歲男童發現6900萬年前恐龍化石

加拿大12歲男童赫魯斯金（Nathan Hrushkin），和爸爸到馬蹄峽谷郊遊時發現6900萬年前的恐龍化石。（圖擷自Nature Conservancy of Canada臉書）

2020/10/17 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕太厲害了！加拿大12歲男童赫魯斯金（Nathan Hrushkin），和爸爸到亞伯達省馬蹄峽谷（Horseshoe Canyon）郊遊時，在大人都沒發覺的情況下一眼看出6900萬年前的恐龍化石。

專家估計這是1隻大約3、4歲幼小鴨嘴龍的化石。（圖擷自Nature Conservancy of Canada臉書）

據《CNN》報導，赫魯斯金從有記憶開始就立志成為古生物學家，這天，他與爸爸從亞伯達省卡加利（Calgary）住處前往1個半小時車程的馬蹄峽谷遠足，剛和家人吃完午餐，赫魯斯金就迫不及待地爬上山丘，然後催促爸爸趕快站起來，因為他發現化石了。

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赫魯斯金透露，現場的恐龍化石非常明顯，看起來就像是電視節目或卡通中會出現的樣子。這家人將化石照片傳給加拿大皇家蒂勒爾博物館（又稱恐龍博物館），館方證實了那的確是恐龍化石，並派遣古生物學家前往當地作業。

在經過了2個月的努力後，工作人員挖掘出30至50根骨頭，估計是1隻大約3、4歲幼小鴨嘴龍的遺骸。雖然鴨嘴龍是亞伯達省最常見的恐龍化石，但幼年骨骸相當少見。

皇家蒂勒爾博物館恐龍古生物策展人泰瑞安（FrançoisTherrien）表示，年幼的鴨嘴龍化石是非常重要的發現，因為它展現出不同時間下的恐龍生長狀況，赫魯斯金找到的化石，將幫助人們理解恐龍發展史當中的巨大空白。

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