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    傳日本擬將福島核災污水排入海 南韓啟動跨部門應對機制

    現傳日本政府擬將123萬噸輻射污水排入太平洋作為解決方案，並將在月內敲定作業細節。圖為福島核電廠核汙水儲罐。（路透）

    現傳日本政府擬將123萬噸輻射污水排入太平洋作為解決方案，並將在月內敲定作業細節。圖為福島核電廠核汙水儲罐。（路透）

    2020/10/17 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕9年前的日本福島核災震驚國際，災後如何處理放射性污染物質也成國際關注焦點；現傳日本政府計畫將123萬噸輻射污水排入太平洋作為解決方案，並將在月內敲定作業細節，對此，鄰近的南韓表示已啟動以國務調整室為中心的跨部門應對機制，將密切關注日本處理污水的動向，並與國際合作應對。

    日媒15日揭露日本政府核污水排放入海意向已決消息，南韓外交部16日做出反應；根據《韓聯社》報導，南韓外交部高級官員在記者會上表示，政府已啟動以國務調整室為中心的跨部門應對機制，同時已就此問題，在上個月29日將相關部門會議調升為副部長級，力求把關國民健康安全。

    該官員指出，將密切關注日本相關動向，同時將與國際加強合作，攜手應對；據其說法，南韓外交部目前了解到日本尚未最終確定核污水處理方案。

    該官員也重申，南韓政府此前一直要求日本在核污處理方面保持公開透明，並與國際社會充分溝通，優先考慮對周邊環境和人體的影響。

    本報昨日報導，截至今年9月，據悉福島核電廠為冷卻核燃料碎片注入的污水總量已達123萬噸，污水全數被收置於1044座大型儲罐中，但儲罐將於2022年夏天用罄，廠區用地也因堆放污水罐而擁擠不堪，迫切需要制定後續處理計畫；然而，即便日本月中敲定排污入海計畫，後續仍須接受原子能規制委員會審查，加上設備施工時間，預計至少在2年後才能開始排放。

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