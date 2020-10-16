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    小粉紅怒批BTS「辱華」 王定宇：中國戰狼文化無理取鬧

    韓團「BTS防彈少年團」近日遭中國小粉紅批辱華，反遭南韓甚至全球年輕人抵制中國，北京當局更趕緊跳出來滅火。（法新社）

    韓團「BTS防彈少年團」近日遭中國小粉紅批辱華，反遭南韓甚至全球年輕人抵制中國，北京當局更趕緊跳出來滅火。（法新社）

    2020/10/16 23:02

    〔即時新聞／綜合報導〕聞名全球的南韓偶像團體「BTS防彈少年團」，日前獲頒美國范符立特獎（James A. Van Fleet Award），以表彰他們促進韓美關係的貢獻。而隊長RM的獲獎感言卻意外打碎中國網友玻璃心，還痛罵他們「辱華」，發起抵制。對此，民進黨立委王定宇直呼中國的「戰狼文化」無理取鬧！

    韓團BTS在范符立特獎的頒獎典禮上輪番致詞，最後由隊長RM做總結，表示「今年是韓戰的70週年，這讓今年The Korea Society的晚會別具深意，我們會永遠銘記無數男女的犧牲、兩國（指韓美）共同經歷的痛苦歷史。」沒想到這番發言觸發中國小粉紅敏感神經，指稱中國在當時的韓戰「抗美援朝（北韓）」死傷無數，痛斥BTS「辱華」；中國官媒《環球時報》更火上加油，在相關報導中揪出BTS過去的發言曾認為台灣是國家。

    對此，王定宇今天在臉書上表示，本來就有韓戰的史實存在，「難道因為中國人不喜歡，就不存在、不能提？」且韓戰時美國與南韓同盟，中共是支援北韓的敵對方，「韓團是要感謝什麼啦！攻擊韓國團體BTS只感謝美國，沒有感謝中國，這是哪國的邏輯？」王定宇繼續批，「『范符立特』獎是紀念美國陸軍上將范符立特，韓戰期間，為聯合國軍駐韓國部隊司令，領這個獎這是要感謝中國什麼碗糕？」

    王定宇痛斥，「中共養成的『中國戰狼無理取鬧文化』就是...『不管事實，只要你要賺中國的錢，你就得卑躬屈膝，只能順從中國的無理取鬧要求』！」

    此次中國網友的戰狼出征行為引發南韓網友批「這種傲慢就是真正的中國」，也讓全球年輕人開始抵制中國，致使中國當局趕緊出來滅火，《環球時報》也馬上刪除相關報導。

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