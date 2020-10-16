以為死了！家屬丟冰櫃「凍20小時」 男突睜眼嚇壞眾人

殯葬人員準備後續事宜時，突然看到男子睜大雙眼正在發抖，才發現他根本沒死。（擷取自「NDTV」YouTube頻道）

2020/10/16 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名久病在床的74歲男子被家人認定死亡，因此通報殯葬業者協助，將他送到冰櫃存放。沒想到在20小時後，殯葬人員準備後續事宜時，突然看到男子睜大雙眼正在發抖，才發現他根本沒死。

綜合外媒報導，74歲臥病男子名叫庫瑪爾（Balasubramanian Kumar），他的家人本月12日發現他沒有動靜，叫都叫不醒，認為他已死亡，聯絡殯葬業者將他的遺體放入冰庫保存，並準備辦理後事。

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然而，隔天殯葬業者透過透明玻璃棺材蓋，竟發現庫瑪爾張開雙眼，且雙手正在發抖，對此，殯葬業者也緊張的錄影並傳給庫瑪爾家人；沒想到，庫瑪爾搞不清楚狀況的70歲弟弟薩瓦南（Saravanan）卻表示「只是癲癇發作」，遭殯葬業者質疑不可能，他還說：「他的靈魂還沒離開身體」。

殯葬業立刻報警，警方也連忙將庫瑪爾送醫急救。警方事後表示，薩瓦南本身也有精神疾病，對於哥哥病情也不太了解，看起來不像是一件蓄意事件，不過警方還是針對庫瑪爾家屬是否在通知殯葬業者前有給予適當的治療檢查進行調查，並依照印度刑法287條「因疏忽危害他人生命」、336條「危害他人生命或人身安全的行為」提起相關訴訟。

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