韓戰70週年 中國學者：解放軍戰俘有一半是「國民黨」

陳卓指出，韓戰中的解放軍俘虜，有一半是國共內戰中被俘的國民黨軍隊。（歐新社）

2020/10/16 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕今年為韓戰70週年，中國中山大學學者陳卓在首爾的國際學術會議上表示，從史料和美軍數據分析，在韓戰期間被當作戰俘的「解放軍戰士」，有一半是國共內戰後，被解放軍俘虜的國民黨軍隊。

《韓聯社》報導，南韓首爾戰爭紀念館今日舉行有關韓戰70週年的國際學術會議，中國中山大學學者陳卓在會議上指出，在毛澤東時代，中國的史料將參與韓戰的國民黨軍隊定義為被解放軍俘虜，或是「從國民黨被解放出來接受思想改造」的解放軍軍隊。

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陳卓的報告指出，一開始解放軍只接受國共內戰國民黨戰俘中的自願加入者，但是在國共內戰之後，除了老人和殘疾人士，幾乎所有人都「被加入」解放軍軍隊；韓戰爆發後，大量解放軍便被派到朝鮮半島作為北韓軍隊的支援。

報導指出，美國陸軍曾統計，韓戰內的中國解放軍戰俘有2萬1704人，其中有30%來自國民黨，不過後來對韓戰後來台的國民黨戰俘進行調查，發現在解放軍中的國民黨人大約有42.5%，還有一部分人回到中國，因此分析當時韓戰的解放軍戰俘，裡面有大約一半是國民黨軍。

陳卓指出，或許是因為當時某些戰俘向美軍或中國民國政府隱瞞自己是解放軍的身份，聲稱自己是農民或商人，才會出現統計上的誤差。

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