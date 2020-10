曾打倒美國反異族通婚法 「洛文訴維州案」律師86歲辭世

2020/10/16 12:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國1967年的「洛文訴維吉尼亞州(Loving v Virginia)」案中,由美國最高法院宣判反異族通婚法違憲,成為美國法律史上具最里程碑意義的判決之一,更在2015年在美國同性婚姻合法判決中被引用為判例。該案告訴人委任律師柯恩(Bernard S Cohen)功不可沒,而據其家人說法,柯恩週一時因帕金森氏症併發症在維州家中辭世,享壽86歲。

根據《BBC》報導,柯恩律師執業生涯中,最具知名度的委託人非洛文夫婦莫屬;1958年,白人男性理查(Richard Loving)和黑人女性米爾德里德(Mildred Loving)相戀成婚,兩人卻在成婚數週後在家中臥室被捕,只因這段異族婚姻違反了維州的《種族完整法案》(Racial Integrity Act),最後洛文夫婦被迫以離開維州25年的代價來換取避免一整年的牢獄之災。

對此,柯恩在1992年一場訪談中引述了理查的說法,理查表示,「柯恩先生,請告訴法庭,我深深愛著我的妻子,我和妻子無法共同生活在維州此事相當不公」,柯恩指出,那時他理解到,「這場訴訟將成為法律里程碑」,「我知道這訴訟案將會打到最高法院」。

因為洛文夫婦已認罪,柯恩和他的律師夥伴赫爾施科普(Philip Hirschkop)也如柯恩當時所言,將此判決一路上訴至最高法院。在上訴過程中,維州法庭曾宣判,「全能的上帝創造了白、黑、黃,馬來和紅色的種族,並將不同種族置於不同大陸上,基於此安排,人們沒有理由異族通婚;上帝之所以將不同種族分開,就表明祂並不打算讓不同種族混合」。

而維州法庭判決則在美國最高法院遭大法官推翻,該案的9位大法官意見一致,由首席大法官沃倫(Earl Warren)代表宣判反異族通婚法違憲,並表明此法「對一個自由人而言是可憎的」,「個人結婚與否、與其他族裔通婚的自由,不能受到國家的干涉」;此宣判不僅保障無數與洛文夫婦相同的異族婚姻,更在2015年美國最高法院裁定同性婚姻在全國範圍內合法的審判中,作為判例被援引。

該案成為柯恩執業生涯顯著一役,這位對推進種族平等有巨大貢獻的律師在1980年至1996年間於維州一間私人律師所任職,隨後出任維州的眾議院議員一職,在任期間,他也扛下了菸商的遊說壓力,協助通過了公共場合禁煙法規。

洛文訴維吉尼亞州案在2016年被翻拍成電影《愛侶》,在電影中飾演柯恩一角的演員克羅爾(Nick Kroll)獲知柯恩過世消息後,在推特上表達緬懷、哀悼之意,「當異族通婚在維州還是違法行為時,他挺身而出,拒絕讓不公不義延續」。

Playing Bernard Cohen in Loving was one of the most inspiring experiences of my life. When interracial marriage was still illegal in Virginia, he refused to let injustice stand. He took the fight to the Supreme Court & changed the country for the better in the process. RIP. pic.twitter.com/FXPwmju31I