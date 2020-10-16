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    曾打倒美國反異族通婚法 「洛文訴維州案」律師86歲辭世

    圖為洛文訴維吉尼亞州案中的當事人洛文夫婦。（美聯社）

    圖為洛文訴維吉尼亞州案中的當事人洛文夫婦。（美聯社）

    2020/10/16 12:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1967年的「洛文訴維吉尼亞州（Loving v Virginia）」案中，由美國最高法院宣判反異族通婚法違憲，成為美國法律史上具最里程碑意義的判決之一，更在2015年在美國同性婚姻合法判決中被引用為判例。該案告訴人委任律師柯恩（Bernard S Cohen）功不可沒，而據其家人說法，柯恩週一時因帕金森氏症併發症在維州家中辭世，享壽86歲。

    根據《BBC》報導，柯恩律師執業生涯中，最具知名度的委託人非洛文夫婦莫屬；1958年，白人男性理查（Richard Loving）和黑人女性米爾德里德（Mildred Loving）相戀成婚，兩人卻在成婚數週後在家中臥室被捕，只因這段異族婚姻違反了維州的《種族完整法案》（Racial Integrity Act），最後洛文夫婦被迫以離開維州25年的代價來換取避免一整年的牢獄之災。

    對此，柯恩在1992年一場訪談中引述了理查的說法，理查表示，「柯恩先生，請告訴法庭，我深深愛著我的妻子，我和妻子無法共同生活在維州此事相當不公」，柯恩指出，那時他理解到，「這場訴訟將成為法律里程碑」，「我知道這訴訟案將會打到最高法院」。

    因為洛文夫婦已認罪，柯恩和他的律師夥伴赫爾施科普（Philip Hirschkop）也如柯恩當時所言，將此判決一路上訴至最高法院。在上訴過程中，維州法庭曾宣判，「全能的上帝創造了白、黑、黃，馬來和紅色的種族，並將不同種族置於不同大陸上，基於此安排，人們沒有理由異族通婚；上帝之所以將不同種族分開，就表明祂並不打算讓不同種族混合」。

    而維州法庭判決則在美國最高法院遭大法官推翻，該案的9位大法官意見一致，由首席大法官沃倫（Earl Warren）代表宣判反異族通婚法違憲，並表明此法「對一個自由人而言是可憎的」，「個人結婚與否、與其他族裔通婚的自由，不能受到國家的干涉」；此宣判不僅保障無數與洛文夫婦相同的異族婚姻，更在2015年美國最高法院裁定同性婚姻在全國範圍內合法的審判中，作為判例被援引。

    該案成為柯恩執業生涯顯著一役，這位對推進種族平等有巨大貢獻的律師在1980年至1996年間於維州一間私人律師所任職，隨後出任維州的眾議院議員一職，在任期間，他也扛下了菸商的遊說壓力，協助通過了公共場合禁煙法規。

    洛文訴維吉尼亞州案在2016年被翻拍成電影《愛侶》，在電影中飾演柯恩一角的演員克羅爾（Nick Kroll）獲知柯恩過世消息後，在推特上表達緬懷、哀悼之意，「當異族通婚在維州還是違法行為時，他挺身而出，拒絕讓不公不義延續」。

    圖為洛文訴維吉尼亞州案告訴人委任律師柯恩。（翻攝nick kroll推特）

    圖為洛文訴維吉尼亞州案告訴人委任律師柯恩。（翻攝nick kroll推特）

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