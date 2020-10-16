成為世界最強「監控國」？聯合國大數據中心將落腳中國杭州

圖為聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與中國領導人習近平。（路透）

2020/10/16 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年不斷加強與聯合國的合作，其中一項「大數據研究中心」即將落腳中國杭州引發外界擔憂，旅美法律專家虞平表示，聯合國大數據中心恐將被中國政府控制，《北京之春》榮譽主編胡平則認為，這件事將會受到很多國家的抵制。

《美國之音》引述《華爾街日報》的報導，代表中國政府以及聯合國的兩位中國籍官員簽署意向書，聯合國大數據研究中心將落腳中國杭州，中國領導人習近平於上個月宣布，中國將設立「聯合國全球地理信息知識與創新中心和可持續發展大數據國際研究中心」，該大數據中心被納入聯合國「2030可持續發展議程」，用於衡量、監測和管理可持續發展目標，改善人們的生活。

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報導指出，聯合國大數據中心建於浙江，凸顯出中國利用聯合國所做的長期努力，2007年後中國派往聯合國的副秘書長都主掌「經濟社會部」，工作內容是「制訂規範、數據分析、能力建設」。《華爾街日報》報導認為，中國在習領導下已在全球範圍收集大量數據，聯合國的合法性招牌將使北京能確保來自成員國的數據，把中共的高科技暴政投射到世界各地。

虞平表示，未來大數據中心將會受到中國控制或干預，且中國無法向世界保證大數據中心隱私權不受侵犯，且不會用這些數據去強化專制體制。

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