武漢肺炎》賽諾菲mRNA疫苗動物實驗順利 年底可望臨床試驗

法國賽諾菲（Sanofi）和美國生技公司Translate Bio使用mRNA技術所研發的武漢肺炎疫苗，準備在年底進入臨床實驗階段。（路透）

2020/10/15 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕法國賽諾菲（Sanofi）和美國生技公司Translate Bio使用mRNA技術所研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，準備在今年底進入臨床實驗階段。他們在前一階段的動物實驗中替老鼠和猴子接種兩劑針劑，誘發了良好的免疫反應，也有多家進入實驗晚期的生技藥廠同樣採用了這項技術研發疫苗。

據《路透》報導，賽諾菲和 Translate Bio在今（15）日發出聲明表示，他們研發的疫苗MRT5500在動物實驗中取得正面成果，今年第四季將開始進行針對人體的1/2期臨床試驗，測試疫苗安全性和決定劑量，再進行最終的三期臨床試驗。

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賽諾菲和Translate Bio在老鼠實驗中使用兩劑疫苗的接種方案，評估了4種劑量水準。在非人靈長類中，還以類似於施打兩個針劑的方法評估施打3個針劑的效果，實驗顯示，在老鼠和非人靈長類上接種兩劑MRT5500疫苗誘發的抗體程度，顯著地高於病毒感染者體內的抗體。這些臨床前的實驗報告正在進行同儕評閱，為日後公開發表作準備。

這支疫苗使用信使RNA（mRNA）的技術，讓體內細胞製造特定的病毒蛋白誘發免疫反應，已經進入晚期實驗階段的美國莫德納（Moderna）、瑞輝（Pfizer）等生技藥廠同樣也採用這項技術研發疫苗。

目前超過40家藥廠和研發團隊正在實施人體實驗研發疫苗，其中7家已步入實驗晚期，而賽諾菲和英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）所研發的另一款疫苗則於9月就已開始臨床實驗，預期今年年底結果就會出爐。

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