武漢肺炎》好消息！3項新研究皆顯示 免疫力可持續至少數月

武漢肺炎全球大流行，各國無不盼望疫苗大規模施用後可吹響人類反攻號角，此為情境照。（路透）

2020/10/15 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，各國無不盼望疫苗大規模施用後可吹響人類反攻號角，最新多項研究指出，人體對武漢肺炎產生的免疫力將可持續至少數月，甚至更長。

根據《CNN》報導，包括昨日發表在《免疫》雜誌的報告，最近有3項新研究皆對人體在康復後出現的免疫力表達樂觀看法，其中一份報告顯示，感染武漢肺炎的許多病患在康復後均獲得一段時間的免疫力，避免他們再次感染。

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另外2份報告則分別支持了疫苗及人體抗體對民眾帶來的免疫幫助，科學家發現，目前處於研發階段的疫苗確實有用，且可保護人們超過數星期的時間，此外，民眾因投放疫苗或在康復後自體產生的抗體可保護人們免受感染，免疫期間至少可以達到5至7個月之久。

其中一份研究主要作者，亞利桑那大學醫學院的免疫生物學家迪普塔（Deepta Bhattacharya）表示，目前武漢肺炎疫情爆發還不到一年，人類還無法得知免疫力能持續多久這類需要時間驗證的問題。

迪普塔指出，若以2004年爆發的嚴重急性呼吸道綜合症（SARS）為例，當時的患者在16年後的今天都還保有免疫力，目前尚無證據顯示，人體對武漢肺炎產生抗體的機制無法長時間運作。

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