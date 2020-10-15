軍情動態》中國威脅全世界 英國軍情五處：加強應對「秘密活動」

英國軍情五處新任處長麥卡勒姆指出，中國諜報活動對英國乃至全世界構成重大威脅。（路透）

2020/10/15 07:42

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國安全局（軍情五處，MI5）新任處長麥卡勒姆（Ken McCallum）14日指出，俄羅斯是英國最大的安全和情報威脅，但中國的情報行動「將塑造全世界」（will be shaping the world）；MI5希望「採取更多行動」來應對中國威脅英國企業和大學智慧財產權的活動。

這是麥卡勒姆今年4月上任以來的首次公開談話。他在英國內政部表示，如果問題是哪個國家的情報機構在2020年10月對英國造成的麻煩最大，答案是俄羅斯，「另一方面，如果問題是哪個國家將在未來十年塑造我們的世界，為英國帶來重大機遇和挑戰，答案是中國。」

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麥卡勒姆說，MI5和英國政府在2020年面臨的最大挑戰之一，是來自俄羅斯、中國、伊朗以及其他「敵對國家」對英國國家安全的威脅，其嚴重性和複雜性與日俱增，並和極為危險的恐怖主義威脅並行；如果說俄羅斯造成突發的惡劣天氣（bursts of bad weather），中國則必須為氣候改變（changing the climate）負責。

麥卡勒姆表示，將會「謹慎地」將MI5的資源優先用以應對中國的「秘密活動」，希望在發現國家關鍵基礎設施面臨風險時，能夠及早採取行動。英國希望在氣候變遷等重大全球性議題上與中國合作，與此同時，在遭遇秘密的敵對活動時予以堅定回擊。

近幾個月來，英國與中國的關係漸趨惡劣，中國電信巨擘「華爲」參與英國第五代行動通訊系統（5G）的目的廣受質疑。此外，據稱中國試圖收買英國秘密情報局（軍情六處，MI6）前官員卡麥隆（Fraser Cameron），向歐盟發動間諜活動，但卡麥隆否認。

不過，麥卡勒姆也強調，英國必須在中國問題上謹慎行事，因爲完全與中國分道揚鑣會造成經濟方面的影響；英國需要在政府內部進行廣泛對話，更重要的是，就英國與中國在機遇和風險方面如何互動做出明智判斷。

麥卡勒姆發表前述談話之際，英國政府起草了新的「國家安全投資法案」，預計本月公佈。這項法案涵蓋國防和關鍵基礎設施在內的投資交易，賦予英國部會大臣權力，使其得以國家安全為由，撤銷外國在英國的投資或收購交易，以阻止敵對國家獲得關鍵資產的控制權，被外界視為針對中資而來。

軍情五處是英國情報安全機關，在聯合情報委員會領導下運作，負責打擊嚴重犯罪、恐怖主義及間諜活動等，前身為「軍事情報局第五處」，故通稱「軍情五處」。40歲出頭的麥卡勒姆在軍情五處服務近25年，是軍情五處有史以來最年輕的處長，曾負責2012年倫敦奧運會前的反恐任務。

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