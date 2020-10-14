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    軍情動態》停火協議被當塑膠 納卡再爆戰火飆到600死

    亞美尼亞與亞塞拜然10日簽署停火協議，但不僅雙方互控不遵守協議，納卡地區戰事14日更直接升級，目前戰死人數已增至約600人。圖為納卡士兵。（美聯社）

    亞美尼亞與亞塞拜然10日簽署停火協議，但不僅雙方互控不遵守協議，納卡地區戰事14日更直接升級，目前戰死人數已增至約600人。圖為納卡士兵。（美聯社）

    2020/10/15 00:42

    〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞與亞塞拜然在俄國的斡旋下，在10日簽署停火協議，但之後不僅雙方互控對方不遵守停火協議，14日納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）戰事更直接升級，停火協議只生效4天就名存實亡，目前戰死人數已升至約600人，其中包括73名平民。

    根據《法新社》 報導，納卡當局「阿爾察赫共和國」指控亞塞拜然兵分三路從納卡地區南部、北部及東北部發起攻勢，亞塞拜然也反控亞美尼亞人往納卡地區以外的戈蘭伯伊（Goranboy）、泰爾泰爾（Terter）與亞格丹（Agdam）發動砲擊；在戰事全面升級的情況下，根據雙方所公布的數據，死亡人數也繼續飆升至約600人，其中有73人為平民。

    紅十字國際委員會的歐亞地區主任舒普（Martin Schuepp）發表聲明強調，平民正在面臨死亡以及改變人生的重傷威脅，家園、店家以及曾經繁華的街道成為廢墟，「納卡區有數十萬人受到影響，當地緊張的醫療系統還時不時發生攻擊事件」。

    美國國務卿龐皮歐呼籲雙方遵守在4天前在莫斯科簽署的停火協議；歐安組織明斯克小組共同主席國也發表聲明，對於納卡地區仍持續發生戰火感到震驚，敦促亞美尼亞以及亞塞拜然立刻全面貫徹「莫斯科停火協議」，否則可能會出現「災難性後果」。

    另一方面，土耳其介入戰爭的姿態越來越高調，土國當局昨天（13日）表示，既然俄國幫亞美尼亞，那土耳其就挺亞塞拜然，「讓我們召開四方會談解決納卡問題吧」。而根據總部設在英國的「敘利亞人權觀察站」（Syrian Observatory for Human Rights）指出，有1450名傭兵進入亞塞拜然，光是上週250名，目前已戰死119人、78人被遣返回敘利亞。

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