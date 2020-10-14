管浩鳴疑幫陳同佳申辦來台簽證 港媒稱我駐港辦拒絕

中國北京市政協委員、牧師管浩鳴（黑衣者）在今下午前往台灣駐港辦公室，疑似要提交赴台簽證申請，不過有消息指我駐港辦公室拒絕接收有關申請文件，要求向「單一窗口」辦理手續。（路透）

2020/10/14 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕港人陳同佳2018年在台殺害女友潘曉穎，逃回香港，陳同佳卻只因盜領潘女存款被判刑入獄，如今他出獄即將屆滿一周年，是否來台受審備受關注；中國北京市政協委員、牧師管浩鳴在今天（14日）下午前往台灣駐港辦公室，疑似要提交赴台簽證申請，但對是否投案絕口不提，僅稱有私事要處理，不過，有消息指出，我駐港辦公室拒絕接收有關簽證申請文件，要求向「單一窗口」辦理手續。

綜合外媒報導，管浩鳴今天下午現身位在香港金鐘的台灣駐港辦公室，被發現手持一份裝有文件的透明文件夾，疑似要辦理赴台簽證，但他僅稱有事要辦，對陳同佳是否投案絕口不提。有港媒報導指稱，我駐港辦公室已拒絕接收有關簽證申請文件，要求對方向「單一窗口」辦理手續。

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內政部長徐國勇說，陳同佳已委任理律法律事務所的律師辯護，已和士林地檢署及司法警察機關陳報、接洽，「通緝犯不能自由行來台，必須透過我國單一窗口投案」；管浩鳴也回應指稱，陳同佳先前已將「窗口」的聯繫方式告知台灣的代理律師，他會再向律師查詢，相信律師會知道正確程序。

據本報報導，對於管浩鳴突然出現在我駐港辦公室，士林地檢署表示「毫無所悉」，強調若陳同佳來台一切依法處理。

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