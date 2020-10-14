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    賓州造勢打反中牌 川普：投給拜登就是投給中國

    川普13日晚間在賓州進行造勢，活動中表示，票投給拜登就是投給中國。（路透）

    川普13日晚間在賓州進行造勢，活動中表示，票投給拜登就是投給中國。（路透）

    2020/10/14 13:31

    〔即時新聞／綜合報導〕距離美國大選僅3週，自稱「戰勝中國病毒」的美國總統川普近日積極前往佛羅里達州、賓州等「搖擺州」舉行競選活動，13日在賓州的造勢中，川普再打出反中牌，強調把票投給拜登就是投給中國。

    綜合外媒報導，川普在月初確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），12日恢復造勢活動，川普13日晚間飛往賓州城市約翰斯頓（Johnstown）進行造勢，川普表示，這次的選舉是一個簡單的選擇，「如果拜登勝選，就是中國贏了」，當其他國家獲勝，美國也將被分裂。

    川普指出，自己正在和史上最糟的總統候選人競選，並再次質疑對手拜登的精神狀況，他批評拜登「根本不知道自己在說什麼」。川普提到，拜登在辯論會中「像狗一樣的被擊敗」。川普表示，拜登正在交控制權交給「社會主義者、馬克思主義者和左翼極端份子」如果拜登贏得大選，那麼激進的左派將統致整個國家，並強調「拜登根本無法對抗民主黨那些掌權的瘋子」。

    川普也大肆抨擊拜登會向中國「投降」，川普指出，拜登若是上任將取消對中國的關稅，並將就業機會「送給北京」，這也是中國和左派國家希望拜登當選的原因，若是那個「愛睏的傢伙」上任，中國將擁有美國。繼佛州和賓州造勢後，川普將前往愛荷華州、北卡萊羅納州和喬治亞州等地進行競選活動。

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