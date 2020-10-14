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    中共官方核准翻牆瀏覽器短命下架 專家曝：牆內早有相關工具

    日前中國出現一款號稱官方核准的翻牆瀏覽器「Tuber」，卻在幾天內就迅速下架，相當短命。（圖取自微博）

    日前中國出現一款號稱官方核准的翻牆瀏覽器「Tuber」，卻在幾天內就迅速下架，相當短命。（圖取自微博）

    2020/10/14 12:19

    〔即時新聞／綜合報導〕在中國上網必須得「翻牆」，才能突破中國官方封鎖，日前中國出現一款號稱官方核准的翻牆瀏覽器「Tuber」，卻在幾天內就迅速下架，相當短命。長期關注翻牆技術的部落客向外媒指出，其實中國牆內早就有很多相關工具，一律都是「見光死」，但都具有備案，和這次「Tuber」有所不同。

    綜合媒體報導，日前在中國各大應用商店出現的Tuber瀏覽器，宣稱已經通過中國相關部門的審核，只要安裝註冊後即可翻牆觀看包括Google、YouTube、Twitter、Instagram等境外網站，引起中國網友關注。

    Tuber瀏覽器需要手機號碼註冊，不過必須同意「用戶守則」，遵守「法律法規底線」、「社會主義制度底線」、「國家利益底線」等七條準則；另外還有「不准危害國家安全」、「散布謠言」等九個不准，一旦違反將無條件封號。

    該瀏覽器推出後，隨即受到中國網友歡迎，沒想到經過海外媒體的大篇幅報導，短短時間就已經無法下載，並宣布全面下架，相當短命。

    根據《美國之音》 報導，長期關注中國翻牆技術、加密通訊的部落客埃里克（化名）指出，在Tuber瀏覽器引發熱議前，「牆內」就曾有不少相關使用企業國際專線的代理工具，例如「加速器」、「外貿瀏覽器」；不過這些工具一律都是「見光死」，但除了有大公司背景撐腰，也具有備案，和這次被「官方核准」的Tuber瀏覽器有所不同。

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