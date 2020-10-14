武漢肺炎》2次感染症狀加重 BBC曝可能成因及後果

武漢肺炎全球大流行，各國無不盼望新研發的疫苗可以吹響人類勝利的號角。（彭博）

2020/10/14 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，各國無不盼望新研發的疫苗可以吹響人類勝利的號角，然而最新發表在權威醫學期刊的研究卻提供一個案例，一名美國年輕男子先後2度染疫，第2次的症狀卻重於首次，讓學界對人體痊癒後的免疫反應效力打上問號，同時也讓群體免疫說遭到質疑。

英國廣播公司（BBC）報導，最新發表在《刺胳針》傳染病專刊中的研究詳列了上述2次感染案例的發病時間線，25歲的男姓病患今年3月25日出現第一波症狀，包括喉嚨痛、咳嗽、頭痛、噁心與腹瀉，他隨後在4月18日確診，並在5月9日及26日2度檢測陰性，然而，病人在28日再度出現症狀，相較第一次多出了發燒、頭暈等症狀，並在6月5號再次確診，且血中含氧量低，呼吸急促。

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報告顯示，這名來自內華達州的年輕人沒有已知的健康問題或免疫缺陷，換句話說，他並不屬於高危族群，此外，科學家也針對前後2次病毒株基因密碼解析，確認先後2次是不同起感染源。

對此，英國東英吉利大學亨特教授（Paul Hunter）表示，這起案例非常令人擔憂，因為前後2次感染時間距離很近，而第2次感染又更嚴重，若大量類似案例出現，意味著由疫苗提供的免疫保護可能不如預期，群體免疫的措施可能毫無作用。

至於為何第2次感染較首次嚴重，目前仍無定論，有一說是病患可能暴露在帶有更大量的病毒環境中，另外也有專家認為，武漢肺炎可能與登革熱等疾病類似，第1次感染後在病患體內殘留的抗體，反而將使第2次感染的症狀加劇。

亨特教授指出，截至目前為止，2次感染較嚴重的案例相當少見，現在評估這次的發現對疫苗的意義似乎為時過早，但這也意味著我們對於這個疾病的免疫反應所知不足。

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