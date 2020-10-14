為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》2次感染症狀加重 BBC曝可能成因及後果

    武漢肺炎全球大流行，各國無不盼望新研發的疫苗可以吹響人類勝利的號角。（彭博）

    武漢肺炎全球大流行，各國無不盼望新研發的疫苗可以吹響人類勝利的號角。（彭博）

    2020/10/14 13:12

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，各國無不盼望新研發的疫苗可以吹響人類勝利的號角，然而最新發表在權威醫學期刊的研究卻提供一個案例，一名美國年輕男子先後2度染疫，第2次的症狀卻重於首次，讓學界對人體痊癒後的免疫反應效力打上問號，同時也讓群體免疫說遭到質疑。

    英國廣播公司（BBC）報導，最新發表在《刺胳針》傳染病專刊中的研究詳列了上述2次感染案例的發病時間線，25歲的男姓病患今年3月25日出現第一波症狀，包括喉嚨痛、咳嗽、頭痛、噁心與腹瀉，他隨後在4月18日確診，並在5月9日及26日2度檢測陰性，然而，病人在28日再度出現症狀，相較第一次多出了發燒、頭暈等症狀，並在6月5號再次確診，且血中含氧量低，呼吸急促。

    報告顯示，這名來自內華達州的年輕人沒有已知的健康問題或免疫缺陷，換句話說，他並不屬於高危族群，此外，科學家也針對前後2次病毒株基因密碼解析，確認先後2次是不同起感染源。

    對此，英國東英吉利大學亨特教授（Paul Hunter）表示，這起案例非常令人擔憂，因為前後2次感染時間距離很近，而第2次感染又更嚴重，若大量類似案例出現，意味著由疫苗提供的免疫保護可能不如預期，群體免疫的措施可能毫無作用。

    至於為何第2次感染較首次嚴重，目前仍無定論，有一說是病患可能暴露在帶有更大量的病毒環境中，另外也有專家認為，武漢肺炎可能與登革熱等疾病類似，第1次感染後在病患體內殘留的抗體，反而將使第2次感染的症狀加劇。

    亨特教授指出，截至目前為止，2次感染較嚴重的案例相當少見，現在評估這次的發現對疫苗的意義似乎為時過早，但這也意味著我們對於這個疾病的免疫反應所知不足。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓釜山療養院爆群聚感染 53人確診成釜山最大規模感染事件
    2020/10/14 11:31

    南韓釜山療養院爆群聚感染 53人確診成釜山最大規模感染事件
    武漢肺炎》中國山東增6例本土病例 青島急喊：保持戰時狀態
    2020/10/14 10:31

    武漢肺炎》中國山東增6例本土病例 青島急喊：保持戰時狀態

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    疫苗還在測試 《彭博》爆中國藥廠想直接替留學生接種
    2020/10/14 07:26

    疫苗還在測試 《彭博》爆中國藥廠想直接替留學生接種
    荷蘭武漢肺炎疫情變本加厲 首相宣布實施「部分封閉」
    2020/10/14 07:24

    荷蘭武漢肺炎疫情變本加厲 首相宣布實施「部分封閉」

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    武漢肺炎》美國現首例「二次感染」 相隔1個月症狀更嚴重
    2020/08/29 13:49

    武漢肺炎》美國現首例「二次感染」 相隔1個月症狀更嚴重
    武漢肺炎》33歲港男為全球「二次感染」首例 遭不同病毒株攻擊
    2020/08/24 19:52

    武漢肺炎》33歲港男為全球「二次感染」首例 遭不同病毒株攻擊
    國際今日熱門
    現代文字獄！ 網批習近平「逛完趕緊走」 傳遭公安截圖關切
    2020/10/13 17:46

    現代文字獄！ 網批習近平「逛完趕緊走」 傳遭公安截圖關切

    澳洲地方議員涉當中企掮客請辭 女州長：那些年我們是情侶
    2020/10/13 18:48

    澳洲地方議員涉當中企掮客請辭 女州長：那些年我們是情侶

    拍女運動員特寫照意淫 日本不排除修法入罪
    2020/10/13 20:52

    拍女運動員特寫照意淫 日本不排除修法入罪

    武漢肺炎》俄羅斯疫情重起 單日確診、死亡數雙創新高
    2020/10/13 17:39

    武漢肺炎》俄羅斯疫情重起 單日確診、死亡數雙創新高

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播