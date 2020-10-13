狂黑川普、捧中國 CNN也被爆「染紅」

CNN被指在美國總統大選中立場偏向民主黨，還被人懷疑已遭中國超限戰染指。（美聯社）

2020/10/13 22:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）被認為在美國總統大選中立場鮮明，一向狂黑尋求連任的總統川普、善待民主黨候選人拜登，甚至被批評儼然淪為民主黨的官媒。武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情當前，CNN一邊批評川普領導能力和抗疫不力，一邊讚揚中國抗疫有方。其實CNN這樣的立場對很多人來說見怪不怪，美國保守派媒體曾踢爆，CNN早已成為已遭中國超限戰染指的美國自由派媒體之一。

美國新聞網站《聯邦主義者》專文5月就披露，CNN母公司華納媒體（WarnerMedia）投資了中共監管的「華人文化產業投資基金（China Media Capital, 簡稱 CMC）」，且參與了NBA在中國的轉播，並致力擴大NBA在中國的觀眾群。

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文中提醒，當一家美國公司和CMC這樣的組織合作的時候，他們就淪為了服從北京和其法規碾壓全球的工具，尤其是中國的網路安全法。包括強制技術轉讓、任由中國查閱檢索所有的數據、被迫將數據存放至中國境內以便中國獲取，這一切造成了美國的國家安全風險。

文中指出，CNN總裁祖克（Jeff Zucker）也和中國有聯繫。根據CNN公開資訊息顯示，祖克在公司內部負責Turner Sports的節目採購、編輯、市場推廣、運動隊關係和廣告銷售工作。 Turner Sports直接負責向中國地區播放NBA的比賽，這意味著祖克掌控與中國極具權重的業務往來，作為一個美國商人，他只能不得罪北京政權才能保持財源滾滾。

此外，華納傳媒視中國為其經濟和電影產業的伙伴，更不敢輕言得罪北京。

福斯新聞（Fox News）節目「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）主持人卡爾森曾在節目中揭露，CNN是為中國在肆虐全球的武肺病毒大流行時唱讚歌的，CNN的主播們完全不顧是中國導致疫情傳播到整個世界的事實，卻一邊批評川普總統的領導能力和抗疫不利，一邊頌揚中國送歐洲國家呼吸器和口罩，N還誇獎中國是「控制疫情的楷模」。

《聯邦主義者》編輯森佩爾（Kylee Zempel）寫道：「CNN不是向中國對世界傳播病毒追責，而是學中國官媒一樣稱讚中國對病毒控制有方」。

CNN總裁祖克（Jeff Zucker），負責安排NBA在中國的轉播，並致力擴大NBA在中國的觀眾群。（美聯社資料照）

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