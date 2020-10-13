台海軍情》美將售台海馬斯多管火箭 射程300公里成壓制共軍關鍵

M142海馬斯多管火箭系統搭配的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），射程達300公里，售台數量將成壓制共軍關鍵，圖為M142海馬斯多管火箭系統。（歐新社）

2020/10/13 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕外媒台灣時間13日凌晨獨家揭露，美國已經批准3項先進武器售台，其中1項便是M142海馬斯（HIMARS）多管火箭系統，如成功引進，能有效提升台灣防衛能力，擴大反制範圍，而HIMARS搭配的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），射程達300公里，售台數量將成壓制共軍關鍵，。

HIMARS可搭配射程42公里火箭彈及射程可達300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），因此，若將HIMARS部署至外島一帶，射程可深入中國內陸共軍軍事據點，部署在本島，亦可對中國沿海共軍據點進行壓制，形成強大嚇阻力量，如美國國會通過售台，對台海戰略將具有重大意義。

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而射程300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）售台數量將成關鍵，軍方資深官員先前表示，他認為至少要到50枚，才會起到「壓制」共軍動態的效果，而美方2014年向阿聯出售陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的數量為100枚、2017年賣給羅馬尼亞54枚、2018年向波蘭出售30枚，然而，目前針對售台數量，未有更進一步的消息傳出。

國防部去年表示，國軍各項武器裝備籌獲，均依敵情威脅、軍事戰略、整體防衛構想及三軍聯合作戰需求審慎評估。而籌獲途徑以國防自主為優先，針對無法自製的武器，或基於快速提升戰力考量，則以合作生產或軍購方式獲得。

共軍在去年12月傳出將把射程350公里的多管火箭系統「PCL191」部署至廈門，打擊範圍涵蓋台灣本島西半部，因此，購入HIMARS，或許是我國快速提升戰力及壓制共軍的方法之一。

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