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    武漢肺炎是中國「超限戰」？ 閻麗夢：論文獲美國專家認可

    逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢（見圖）她日前受訪表示，與其接觸過的美國政府頂級專家認可新冠病毒是人造的說法，並意識到中國政府花費很多心力推動「自然起源說」。（圖擷取自YouTube）

    逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢（見圖）她日前受訪表示，與其接觸過的美國政府頂級專家認可新冠病毒是人造的說法，並意識到中國政府花費很多心力推動「自然起源說」。（圖擷取自YouTube）

    2020/10/12 23:58

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢8日釋出第2份報告指出，疫情大流行是中國發動「超限生物戰」的結果，她日前受訪表示，與其接觸過的美國政府頂級專家認可新冠病毒是人造的，並意識到中國官方花費很多心力推動「自然起源說」。

    閻麗夢10日接受前白宮首席策士班農（Steve Bannon）節目「戰情室」（War Room）採訪，她指出，「可以這麼說，我跟FBI頂尖專家接觸過，他和我聊了幾個小時，他基本上沒有提任何問題，在我爆料之前，他不知道RaTG13是人為製造，因為他做過充分準備，給我看（病毒自然起源）論文，我告訴他病毒為什麼是人造的，還有其他一些研究人員，當我們談話的時候，他們也認同我的觀點，隨後他們說我確認了他們的想法，他們也覺得RaTG13是人造的」。

    閻麗夢表示，「確實可以這麼說，我見過美國政府的頂尖專家，當我給他們看兩份報告的時候，他們當時就深信不疑，所以，當他們讀完報告後，他們意識到（病毒）非常可怕，中共在這件事的背後花了很多功夫，還有世衛組織及所有同行評審期刊的頂級頂尖專家們，他們試圖讓人們相信病毒源於自然界，來自蝙蝠洞或者其他地方」。

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