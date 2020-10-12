士兵爆激烈口角 連開5槍把指揮官「爆頭」

印度國防安全部隊的55歲士兵辛格，10日晚間因爭奪事務權力與45歲低階指揮官西卡拉（Ashok Shikara）爆發激烈口角，一氣之下竟朝對方連開5槍，當場「爆頭」將西卡拉給擊斃。圖為印度軍隊在街上巡邏。（路透）

2020/10/12 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕印度國防安全部隊的55歲士兵辛格（Shakar Singh），10日晚間因爭奪事務權力與45歲低階指揮官西卡拉（Ashok Shikara）爆發激烈口角，一氣之下竟朝對方連開5槍，當場「爆頭」擊斃西卡拉。

綜合印媒報導，這起槍殺案件發生在印度中央邦（Madhya Pradesh）的卡特尼兵工廠（Ordnance Factory Katni），10日晚間近8時，辛格與西卡拉疑因部隊布署與財務爆發口角，辛格一氣之下竟朝西卡拉連開5槍，好幾顆子彈都命中頭部。

請繼續往下閱讀...

報導指出，辛格擊斃西卡拉後趁著混亂情況，隨手抓了一把英薩斯突擊步槍（INSAS rifle）逃逸，據了解槍內至少還有15發子彈。印度軍警獲報後立刻派員圍捕，除了找來辛格家人勸降，也出動無人機勘查，最後辛格在當地時間12日上午10點左右投降。

目前西卡拉的遺體已經送往驗屍，藉此確定詳細死亡原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法