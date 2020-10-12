武漢肺炎》大馬疫情升溫 吉隆坡、布城直轄區將有條件封鎖

大馬迎來第3波武肺疫情。（路透）

2020/10/12 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，政府今（12）日宣布，雪蘭莪州、吉隆坡和布城14日凌晨起實施有條件行動管制令（CMCO）；因選舉而疫情大爆發的沙巴州則擴大封鎖，全境從13日凌晨起實施CMCO。

綜合外媒報導，大馬迎來第3波武肺疫情，衛生部門通報，今日新增563例確診病例，使全國總數達到1萬6220例，其中新病例僅1例為境外移入，本土病例中，291例來自沙巴州，141例為檳城州監獄群聚感染。死亡人數則增加2例，全國累計159人病歿。

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正在家隔離的國防部長伊斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）今下午透過視訊宣布，2個聯邦直轄區吉隆坡和布城，以及圍繞2城市的雪蘭莪州，14日凌晨起實施CMCO，直到10月27日，但經濟和商業活動獲准如常運作。

14日起，雪州、吉隆坡和布城所有學校關閉，所有清真寺和非穆斯林的禮拜場所也一律關閉，娛樂設施、夜店禁止營業，運動、休閒、文化活動不得舉行，也不准辦婚禮，每戶家庭只允許2人外出採購食物和必需品。

上月底舉辦州選舉的沙巴州近來疫情迅速延燒，原本只封鎖4縣市，但全州將從13日凌晨起實施CMCO，直到本月26日。其中，斗湖省烏瑪斯墾殖區（Felda Umas）實施強化行動管制令，通往該地區道路將關閉，當地居民禁止離開住處，除非獲得警方批准。

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