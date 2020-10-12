《即時說新聞》諾貝爾和平獎是這組織！警示疫情致糧食危機

2020年諾貝爾和平獎由世界糧食計畫署獲得。（法新社）

2020/10/12 17:45

〔影音新聞／綜合報導〕2020年諾貝爾獎在這兩周陸續揭曉，其中每一年都因國際政治牽扯，而引來熱烈討論的「諾貝爾和平獎」由「世界糧食計畫署」獲獎。主要表揚該組織致力於對抗饑餓，促進衝突地區的和平，防止饑餓成為戰爭和衝突間的武器，該組織對此表示深感榮幸。

「世界糧食計畫署」預計在2030年達成世界「零饑餓」目標，他們曾提出警告，「戰爭與衝突」、「氣候變遷」和「經濟成展緩慢」將引來「完美風暴」，嚴重影響人類糧食問題。而武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，使世界糧食危機更加雪上加霜。

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諾貝爾獎每年都於2月初前提名完畢，10月公告獲獎名單。2020年諾貝爾獎的獎金，從原本的900萬瑞典克朗提高至1000萬瑞典克朗，相當於新台幣3200萬元。

過往的和平獎都因牽扯到各國敏感神經，而使獲獎者受到政治迫害。像1991年緬甸反對派領袖翁山蘇姬、2003年伊朗人權活動者希琳．伊巴迪（Shirin Ebadi）、2010年中國異議人士劉曉波等人，而今年美國多名國會議員提名「香港民主運動」抗爭者，也遭中國強烈抗議。

今年諾貝爾和平獎提名的共有318組候選人，其中211組是個人名義、107組是組織。其中較受大眾注目的有世界衛生組織與秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、瑞典環保少女桑伯格（Greta Thunberg）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），以及沙烏地阿拉伯女權運動家哈德洛爾（Loujain al-Hathloul）等。

「武漢肺炎」、「黑人權益」等各項國際重大事件爆發的2020年，各界也開始醞釀2021年的和平獎候選人名單。其中較知名的有美國總統川普、俄國總統普廷與美國發起的「黑命貴」運動等，也因此使2021年的諾貝爾和平獎獲獎者更加受各界注目。

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